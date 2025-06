Тази киноесен ще ни срещне с гласа на Америка! Поетът с китара, гласът на работническата класа, рок иконата –Брус Спрингстийн получава своя изключително интимен, честен и безкомпромисен филмов портрет в емоционалната музикална драма "Спрингстийн: Избави ме от нищото".

Режисиран от Скот Купър (Лудо сърце) и с участието на носителя на „Златен глобус“ Джереми Алън Уайт (Мечката), като Спрингстийн, филмът отправя поглед към един от най-важните моменти от живота на иконичния музикант.

Вдъхновен от биографичната книга на Уорън Зейнс, "Спрингстийн: Избави ме от нищото" разказва за създаването на албума Небраска през 1982 г., когато младият Брус Спрингстийн е на прага на световна слава и се опитва да се справя с натиска на успеха и призраците на собственото си минало.

Записан на четирипистов магнетофон в спалнята на Спрингстийн в Ню Джърси, албумът предефинира представите за рок музика и не просто променя кариерата на Спрингстийн, но и ражда една легенда.

Първият трейлър на филма загатва за невероятно превъплъщение на Джереми Алън Уайт като Спрингстийн и свидетелства за впечатляващия начин, по който "Спрингстийн: Избави ме от нищото" успява да улови духа на епохата и артистичната трансформация – с емоция, с интимност и драматична тежест.

Очаква ни пътешествие в душата на един велик артист, разкриващо уязвимостта и силата зад музиката му – пътешествие през спомени, митове и истина.

Режисьор и сценарист на "Спрингстийн: Избави ме от нищото" е Скот Купър (Лудо сърце, Черна служба), по книгата Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska на Уорън Зейнс.

Продуценти са Скот Купър, Елън Голдсмит-Вeйн, Ерик Робинсън и Скот Стубер, а изпълнителни продуценти са Трейси Ландау, Джон Вейн и Уорън Зейнс.

Наред с Джереми Алън Уайт, с роли в "Спрингстийн: Избави ме от нищото" се включват още: номинираният за „Оскар“ Джереми Стронг като дългогодишния мениджър на Спрингстийн – Джон Ландау; Пол Уолтър Хаузер като звуковия инженер Майк Батлан; Стивън Греъм като бащата на Спрингстийн – Дъг; Одеса Янг като любимата Фей; Гайби Хофман като майката на Спрингстийн – Адел; Марк Мерън като продуцента Чък Плоткин; и Дейвид Кръмхолц като изпълнителния директор на Columbia – Ал Телър.

Откриваме истинското сред шума със "Спрингстийн: Избави ме от нищото" от 24 октомври само в кината.

