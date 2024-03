ГРИМ

Магията на грима, който е буквално хипнотизиращ, е направен от София Тилбъри. Тя гримира звезди като Катрин Зита-Джоунс, Бела Хадид, Кейт Мос, Пенелопе Крус и други.

Добре бронзирана кожа с nude ефект - това беше характерното за грима на Ратайковски. С тези продукти:

Контур - Hollywood Contour Wand + Beauty Light Wand in Spotlight

Устни - GLOBALLY-ADORED Lip Cheat in Iconic Nude and K.I.S.S.I.N.G Lipstick in Runway Royalty!



И ако трябваше да дадем "Оскар" за смелост и ослепително излъчване, базирано основно на натурална красота - със сигурност би била тя.

