И богатите също се тревожат! В случая става дума за директора на Спейс Екс - Илон Мъск, който бил преследват от шофьор на бяла кола.

Маскиран мъж е притеснил милиардера. А собственикът на Туитър го заснел с телефона си и споделил клипа в социалните мрежи.

Всъщност в колата на Илон Мъск е пътувал и 2-годишният му син, което било по-сериозното основание за неговата тревога.

В пост милиардерът питал дали някой познава този мъж и автомобила му.

Какво е подозрението на Златимир Йочев за това кой е този мъж - вижте във видеото.

Припомняме, че преди врере се появи новина, че Илон Мъск планира гостуване в село в България през следващата година

Това става ясно от пост на ресторанта ONÀ във Фейсбук. В него е публикувано писмо от асистент на Мъск, който съобщава, че се очаква собственикът на Туитър да бъде в България през април догодина.

"Бихме искали да посетим заведението, както и местността около него."

В разговор по телефона Филип Захариев, собственик на ресторанта потвъди новината за Ladyzone:

"Засега е истина".

ONÀ се намира в село Стакевци, недалеч от Белоградчишките скали, които така силно впечатлиха милиардера.

А всичко започна от една снимка на Белоградчишките скали, която Мъск коментира.

Под кадър на фотографа Владислав Терзийски, той написа

„Pretty sure that was in Elden Ring“ („Бях сигурен, че това е в Elden Ring”).

Elden Ring е компютърна игра, чието описание звучи така: "В земите Lands Between, управлявани от кралица Марика Вечната, е разрушен известния и могъщ Елденски пръстен. Всички полубогове твърдят, че неговите парчета, известни като Великите руни, имат огромна сила, която ще предизвика свирепа война. Разрушение, което би означавало пагуба на Великата воля."

Дали Мъск наистина ще посети България - тепърва предстои да разберем.