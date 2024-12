L’Oréal Paris стартира световно признатата програма Stand Up срещу уличния тормоз, започвайки с публично събитие и панелна дискусия за медии, партньори и инфлуенсъри.

Съвместно с НПО “Деметра”, събитието, което се проведе в Ларгото, демонстрира мисията на партньорите, която ще продължи да се развива във Варна, Пловдив и Бургас.

С вече над 600 обучени души, експертите ще провеждат 150-минутни сесии, които дават възможност на участниците да се намесват безопасно и да реагират ефективно и с практически умения в ситуации на обществен тормоз, независимо дали като свидетели или като потенциални жертви.

Повече подробности за графика и местата за обучение можете да намерите на в сайта на Асоциация Деметра.

ПРОЕКТЪТ STAND UP СРЕЩУ УЛИЧНОТО НАСИЛИЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ЗА ПРЪВ ПЪТ В СОФИЯ

Международно проучване на L’Oréal Paris с Ipsos установи, че 80% от жените са преживявали сексуален тормоз на обществени места – което се равнява на четири от всеки пет жени. Тази тревожна статистика подчертава всеобхватния характер на проблема, отразявайки неговото въздействие както в глобален мащаб, така и в рамките на местните общности.

През двата дни на събитието в София много жени записаха на приготвената за целта стена своите искрени преживявания,, завършвайки изречението: „Не е комплимент, когато...“ Техните думи показаха ежедневната реалност, с която се сблъскват жените, и подчертаха необходимостта от бързото справяне с този широко разпространен проблем.

По време на панела, воден от Ирина Тенчева, телевизионен водещ, PR експерт и автор, в дискусията участваха Хана Вукович, Brand Cause мениджър в L'Oréal Paris, и Дияна Видева, член на Управителния съвет на Асоциация „Деметра“, които споделиха прозрения по тази важна тема.

„L’Oréal Paris винаги е защитавал овластяването на жените – празнувайки тяхната сила, увереност и индивидуалност. Вярваме в свят, в който жените се чувстват видими, уважавани и свободни да правят собствени избори, без осъждане или страх. Разглеждането на проблема с уличния тормоз е в пълно съответствие с нашата мисия да подкрепяме жените да поемат контрола върху живота си и уверено да навигират в обществените пространства. Тук, в България, ние сме горди да представим тази инициатива в сътрудничество с НПО “Деметра”. Използвайки нашия глобален опит, ние съобразихме програмата със специфичните нужди на местните общности, когато обучавахме партньорите си, с цел да гарантираме, че тази мисия ще продължи да създава трайна промяна“, каза Хана Вукович, Brand Cause мениджър, L’Oréal Paris.

Посетителите също имаха възможността да научат за прочутата 5D методология — Distract, Delegate, Document, Direct и Delay — разработена от международната неправителствена организация Right To Be. Тази инициатива е подкрепена от местната неправителствена организация “Деметра”, която от 27 години активно се застъпва за равенство и социална справедливост в България.

“Обединявайки сили, L’Oréal Paris и Деметра се заемат да овластят отделните хора чрез повишаване на информираността и конкретни начини как да се противопоставят на тормоза и да създадат по-безопасна и комфортна среда за всички, особено за жените в обществените пространства в цяла България. Програмата се фокусира върху повишаване на осведомеността за уличния тормоз и овластяване на хората чрез методологията 5D, набор от ефикасни действия, разработени от Right To Be, за да се даде възможност на всички да се намесват безопасно, когато станат свидетели на уличен тормоз”, каза Дияна Видева, член на Управителния съвет на Сдружение „Деметра”.

От стартирането на програмата на 8 март 2020 г. са обучени над 3,4 милиона души в 45 страни, с амбицията да достигнат 4 милиона до края на 2025 г.

За да се включат възможно най-много хора в борбата с уличните тормоз и за да допринесат за създаването на по-безопасни обществени пространства, партньорите стартираха и специален уебсайт, включващ безплатни обучения за превенция и действие в случай на уличното насилие, достъпен за всеки, който иска да даде своя принос и да стане активна част от тази важна инициатива.