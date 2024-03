Музикалната суперзвезда Дженифър Лопес блести не само на сцената, но дори на баскетболното игрище.

54-годишната изпълнителка на хита "Can't Get Enough" заложи на доста небрежен стил, докато със съпруга си Бен Афлек се наслаждаваха на баскетболен мач между отборите на "Лос Анджелис Лейкърс" и "Голдън Стейт Уориърс".

Но певицата и актриса се беше погрижила един елемент от облеклото ѝ да блести силно.

Снимка: Getty Images

Лопес съчета дънки, бяла тениска и слънчеви очила тип "авиатор" с чифт обсипани с кристали велурени ботуши до коляното на модния бранд Jimmy Choo, пише "Пийпъл".

Моделът Exclusive Blake Crystal-Embellished Suede Knee Boots се предлага в две разцветки.

Снимка: Moda Operandi

Лопес носеше сребрист чифт от обсипаните с кристали ботуши, като в момента те се продават в Moda Operandi в розова разцветка. Когато светлината попадне върху ботушите под определен ъгъл, кристалите им придават пъстроцветен блясък.

Снимка: Getty Images

Според информация в сайта на Moda Operandi обувките се продават на цена от 10 000 долара, но в момента са в разпродажба и струват четири пъти по-малко - едва 2500 долара.

