Замърсяването на въздуха влошава здравословното състояние на все повече хората по света, но витамините от В групата могат напълно да коригират негативните последици от него.

Според ново научно изследване високи дози от микронутриентите имат реален ефект срещу уврежданията, причинени от много фините прахови частици (< 2,5 микрометра диаметър).

СЗО алармира, че 90% от глобалното население живее в райони със замърсяване на въздуха над безопасните норми, като опасните частици се образуват основно от дизеловото гориво и печките на твърдо гориво.

Данните от проучаването установяват, че замърсяването на въздуха променят използването на ДНК инструкциите на епигенетично ниво в клетките, но добавките (фолиева киселина/2,5 мг, В6/50 мг и В12/1 мг) ограничили само за 4 седмици ефекта на много фините прахови частици в 10 генни локации с между 28-76 процента.

Пълните резултати от изследването на американските учени са публикувани в списание "Proceedings of the National Academy of Sciences".