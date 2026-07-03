Хелга Монсън де Кански така и никога не се превръща в световноизвестна балерина – през целия си живот тя балансира между кариерата и семейство. Но никога не губи любовта си към танца. И днес, макар да е на 99 години, все още преподава балет в танцовата школа в Пасадена.

За Хелга танцът винаги е бил повече от хоби – той е истинско призвание. Започва да танцува още като дете в различни школи в малкия град в щата Канзас, в който е родена.

От малкия град до световните сцени

Животът обаче никога не ѝ позволява да се задържа дълго на едно място. Само ден след завършването на гимназията тя заминава за Ню Йорк, за да започне обучение при Елизабет Андерсън-Иванцова – бивша примабалерина на Болшой театър.

Само седем години по-късно дебютира на сцената на Кралската опера "Ковънт Гардън". Следват турнета из целия свят и дори участва в тържествата по встъпването в длъжност на княз Рение III на Монако.

Снимка: instagram/pasadenadancetheatre

Любимата ѝ роля е на кралица Мирта в „Жизел“, въпреки че и до ден днешен я определя като „истински ад“, заради сложността на изпълнението.

Именно по време на тези вихрени години тя среща бъдещия си съпруг Игор, който е неин колега. „Няколко пъти ме канеше на чаша вино, но аз нямах нито време, нито сили. В крайна сметка, склоних. Така започнахме като приятели... а останалото е история“, разказва днес Хелга с усмивка пред сайта AOL.

Три години по-късно, през 1954 г., двамата сключват брак и се ражда първата дъщеря Светлана. След кратко прекъсване Хелга отново се връща на сцената, а скоро след това става примабалерина на Националния балет на Нидерландия.

Снимка: instagram/pasadenadancetheatre

Преди всичко - майка

Но ангажиментите държат далеч Хелга от детето ѝ - нещо, което се оказва непоносимо за нея. Така, тя решава да се върне в Париж, където се ражда и втората ѝ дъщеря. Успоредно с майчинството, Хелга се посвещава на преподаването, а сред учениците ѝ са представители на парижката аристокрация.

След повече от десетилетие в Европа семейството се завръща в Америка. Животът ѝ се променя коренно, но страстта към балета остава непроменена.

Снимка: instagram/pasadenadancetheatre

Преподаването - призвание до край

Днес Хелга продължава да живее активно. Грижи се за имота си, прекарва време със семейството си и, разбира се, продължава да преподава.

„Изпитвам огромна радост и удовлетворение, виждайки как учениците ми напредват. С много от тях станахме истински приятели. Две от ученичките ми току-що навършиха 80 години и учат при мен от десетилетия.“

За Хелга танцовото студио е вторият ѝ дом. Там е израснала, там са най-силните ѝ приятелства и най-щастливите мигове.

И дори на 99 години няма намерение да се пенсионира. „Не и докато мога да ходя“, категорична е тя.

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