На 1 юли 2026 г. светът отбелязва 65-годишнината от рождението на принцеса Даяна - една от най-обичаните и емблематични фигури в историята на кралското семейство. Принцесата на Уелс остава вечен символ на доброта, стил и финес. Макар животът й да приключи трагично едва на 36 години, наследството й продължава да вдъхновява милиони хора и до днес.

Детство и ранни години

Даяна Франсис Спенсър произхожда от аристократичното семейство Спенсър. Родителите й се развеждат, докато тя все още е дете - събитие, което определено оставя сериозен отпечатък върху нейното детство. По-късно самата тя е признавала, че тези години са били трудни и травмиращи за нея. След обучението си в Англия и Швейцария младата Даяна се премества в Лондон, където работи като помощник-възпитател в детска градина. Любовта й към децата по-късно се превръща в едно от нещата, заради които хората я обожават.

Съдбовна среща, която променя всичко

Даяна се запознава с принц Чарлз още през 1977 г., докато в онзи момент той излиза с по-голямата й сестра Сара. Истинската им любовна история започва няколко години по-късно, а през февруари 1981 г. двамата официално обявяват годежа си. На 29 юли същата година целият свят е прикован към телевизионните екрани за сватбата им в катедралата „Сейнт Пол“ в Лондон. Близо милиард души проследяват церемонията, която остава в историята като една от най-зорко следените кралски сватби. Даяна впечатлява с емблематичната си булчинска рокля с дълъг воал и перли.

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По време на брака си с Чарлз Даяна става майка на двама синове - принц Уилям и принц Хари. Въпреки огромния обществен интерес тя винаги поставя децата си на първо място и се стреми да им осигури възможно най-нормално детство. Принцесата често нарушава кралските традиции, като взема малкия Уилям със себе си по време на официални посещения в чужбина - нещо необичайно за онова време.

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Трудният брак

Макар началото да прилича на приказка, отношенията между Даяна и Чарлз постепенно се влошават. Постоянното медийно внимание, различията в характерите и извънбрачните връзки на двамата водят до разпадането на брака. През 1996 г. разводът им става официален. Даяна запазва титлата „Принцеса на Уелс“, но губи обръщението „Нейно кралско височество“. След раздялата тя се посвещава още по-активно на благотворителната си дейност и на грижите за своите синове.

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„Принцесата на народа“

Даяна беше различна. Силна, смела, отворена към чуждата болка. Готова да намери най-човешкото решение. Да се доближи до сърцата на хората, за да ги познае отвъд. Тя говореше открито за теми, които кралски особи умишлено избягваха - психично здраве, СПИН, хуманитарни кризи. Винаги докосваше истински народа – не с демонстрации на претенциозно величие, а с топлота, емпатия, любов и дълбочина. Хората я обичаха, защото за тях тя не бе просто химера, образ, издигнат на фалшив пиедестал, а един достоен човек, който споделя, както човешките им копнежи, така и трудностите.

Трагичният край на принцеса Даяна настъпва, когато на 31 август 1997г. тя умира след автомобилна катастрофа в тунела Понт де л'Алма в Париж, а този жесток инцидент завинаги оставя празнина в сърцата на хората. Наследството на принцесата обаче "оживява" и продължава нейната мисия – не само в благотворителните организации, които бяха част от нейното дело, но и чрез синовете й, принц Уилям и принц Хари. Всеки по своя път, те носят част от нейния дух и продължават да говорят за нейното влияние върху живота им и върху обществото. Двамата успяват да запазят частици от красивата душевност на своята майка и да разпръснат още доброта между хората - дори в различните, изменени и модерни времена, в които днес живеем.

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Някои от най-запомнящите се изказвания на принцеса Даяна