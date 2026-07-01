Гръцката музикална звезда Константинос Аргирос се срещна в Ню Йорк с българската певица и победителка от „Евровизия“ 2026 DARA. Двамата споделиха кратък, приятелски момент, увековечен със снимка, която по-късно беше публикувана в социалните мрежи и бързо привлече вниманието на феновете в България и Гърция.

„Срещнах приятел в Ню Йорк“, написа DARA към кадъра в своя Instagram профил.

Аргирос, който в момента е в САЩ за своето лятно турне, също споделя активни моменти от пътуването си, срещайки се с различни артисти и фенове по време на концертната си обиколка.

Певецът преживява изключително динамичен период – паралелно с международното си турне, той наскоро стана баща за втори път - този път на момиченце.

Въпреки натоварения си график, той продължава да съчетава сценични изяви в САЩ и Европа, където изнася концерти пред многобройна публика и затвърждава статута си на една от най-големите гръцки поп звезди на международната сцена в момента.

Снимка: https://www.instagram.com

От Евровизия до световни срещи със звезди

След историческата си победа на Евровизия с „Bangaranga“, DARA продължава да бъде сред най-обсъжданите нови имена в европейската поп сцена. Песента се превърна в глобален феномен, а самата изпълнителка участва в редица международни събития и срещи с известни личности.

Припомняме, че през месец юни 2026 г. станахме свидели на една неочаквано добра комбинация - тенис легендата Новак Джокович, неговата дъщеря Тара и българската гордост DARA заедно в Гърция! Тримата бяха заснети да танцуват на „Bangaranga“, като кадрите бързо обиколиха социалните мрежи и медиите в Европа.

„Колко малък свят. Когато съдбата говори, ти слушаш... и правиш Bangaranga“, написа певицата под видеото тогава.

По думите ѝ двамата се срещнали съвсем случайно по време на вечеря, а неочакваната среща бързо прераснала в импровизиран танц на най-големия български музикален хит от последните месеци.

Снимка: https://www.instagram.com

Любопитното е, че това не е първият път, в който Ноле показва симпатии към песента. Още през май тенисистът публикува видео, в което танцува на „Bangaranga“ заедно с дъщеря си Тара. Клипът бързо събра милиони гледания и предизвика множество реакции както сред феновете на тениса, така и сред почитателите на DARA.

Вижте видеото на Джокович и DARA тук: