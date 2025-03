Селена Гомес разкри значимата роля, която колегата й от „Убийства в сградата“ Мартин Шорт ще има по време на предстоящата й сватба с Бени Бланко, пише In Style.

„Марти трябва да произнесе реч“, заяви актрисата в епизод на „Шоуто на Дрю Баримор“.

„Казах му, че трябва...Чувствам, че Марти ще има епична реч“, допълва певицата.

32-годишната Гомес се пошегува, че колегата им Стив Мартин „вероятно ще извади банджото си“ и ще покаже музикалните си умения.

Водещата Дрю Баримор се зачуди дали поп певицата ще накара 79-годишният Мартин и 75-годишния Шорт да водят церемонията.

„О, боже мой! Дори не съм се замисляла за това“, отговори звездата.

Гомес и 37-годишният Бланко, които потвърдиха романса си в края на 2023 г., обявиха годежа си през декември 2024 г.

„Завинаги започва сега!“, написа тя в Инстаграм профила си заедно със снимки от специалния момент. Тогава Гомес показа пръстена си с гигантски диамант тип „маркиз“ от музикалния продуцент.

По време на участието си в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ миналата седмица Гомес разкри как Бланко ѝ е предложил брак и призна, че е била „разстроена“ от него преди предложението.

Изпълнителката на „Lose You to Love Me“ си спомни как Бланко я е помолил да дойде на снимачната площадка за албума им „I Said I Love You First“.

Снимка: Getty Images

„Събудих се и бях много объркана какво се случва или къде отиваме, защото ми се стори някак далечно. Бях малко намръщена и много уморена“, обяснява тя.

Гомес сподели, че дори е казала на Бланко, че иска да „излезе с приятели“, след като приключат работа. След това годежът „минал безпроблемно“, а той „се изплашил“. Двойката заяви, че не бърза с плановете за сватба и все още не са „измислили нищо“.

