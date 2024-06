Дженифър Лопес е отменила всички дати от лятното си турне през 2024 г., като в западните медии незабавно тръгнаха спекулации за ролята на Бен Афлек в това.

В изявление на официалната си уеб страница певицата се извини на почитателите си, че ги разочарова. Тя ги увери, че „не бих направила това, ако не бях сигурна, че е абсолютно необходимо. Обещавам да ви се реванширам и че отново ще бъдем заедно“, написа певицата.

През март бяха отменени седем концерта от турнето й, което е първото от пет години. Продажбите на билети са ниски.

През април турнето This Is Me… Now бе ребрандирано на This Is Me…Live/The Greatest Hits с очакването, че познатите парчета от репертоара й ще допринесат за увеличаване на продажбите на билети.