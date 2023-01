Победителката от седмия сезон на MasterChef Мария Жекова се е сгодила.

Това става ясно от нейни постове в Инстаграм.

Снимка на две ръце, едната от които с годежен пръстен и подпис: "Christmas this year wins…. He is the best. And I will be his wife." ("Коледата тази година е страхотна. Той е най-добрият и аз ще бъда негова жена."). Мария допълва, че пише на английски, "защото е общият ни език".

Броени дни след това има и друга снимка, на която се вижда годежния пръст и избранникът на Мария.

"За да се случи нещо различно - направи нещо различно. Това научих.", пише тя.

Има и трети пост, в който Мария изброява за какво е благодарна на 2022 г.

"За другарчетата ми - малко, но любими. За майка ми и неуморната ѝ подкрепа. За Него. За Борислава. За “Вкусът на България” и всички приключения. За Силивряк и неговото съживяване."

Какво каза Мария Жекова в подкаста "Малки разговори с Ladyzone" - чуйте тук: