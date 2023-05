Певицата Тейлър Суифт, която наскоро се раздели с актьора Джо Олуин след 6-годишна връзка, се среща с Матю Хийли, фронтмен на рок групата The 1975 . Това съобщава британският "Сън", позовавайки се на вътрешен човек.

"Тейлър и Матю са лудо влюбени един в друг. Връзката им е на много ранен етап, но изглежда сериозна", каза източникът.

Той допълва, че те са "излизали за кратко" преди десет години, но тогава връзката не е потръгнала.

"И двамата са много щастливи, развълнувани от тази връзка. За разлика от последните романи на Тейлър, които умишлено криеше, тя иска да разкрие тази връзка", каза източникът.

„Тейлър просто иска да живее живота си и да бъде щастлива. Тя каза на приятели, че Матю лети за Нашвил през уикенда, за да я подкрепи на следващия етап от нейното турне“, добави източникът.

Вътрешният човек също отрече предположението, че Тейлър е започнала да се среща с музиканта по време на предишна връзка.

„Тейлър и Джо всъщност се разделиха през февруари", допълва той.

В момента Тейлър изнася концерти като част от турнето си The Eras. The 1975 също са на турнето At They Very Best. И двамата музиканти са много заети, но според вътрешен човек правят всичко възможно да поддържат връзката си.

„И Матю, и Тейлър бяха на турне през последните няколко седмици, така че общуваха във FaceTime и си изпращаха много съобщения, но тя няма търпение да го срещне отново“, каза източникът.

Тейлър Суифт и актьорът Джо Алуин се срещнаха през 2016 г. на Met Gala и започнаха да се срещат няколко месеца по-късно. Суифт посвети няколко песни на любовника си: например песента Lavender Haze ("Лавадулова мъгла"), която говори за влюбване, и песента London Boy ("Момчето от Лондон "). В началото на април стана известно за раздялата им, пише още БГНЕС.

Вижте повече за Тейлър Суифт в следващото видео: