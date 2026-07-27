Петя Дикова отдавна е спечелила симпатиите на зрителите – не само с работата си като телевизионна водеща, но и с откровеността, с която говори за най-важните неща и хора в живота си. Тя никога не е криела своята емоционалност и начина по който преживява всяка радост, трудност или личен момент.

Тази искреност личи и в публикациите ѝ в социалните мрежи, където често споделя моменти от семейния си живот, без да се притеснява да покаже чувствата си.

Такъв беше и поводът преди дни, когато Петя отправи силно послание към своя баща Сашо Диков – по повод 74-я рожден ден на журналиста. Вместо кратко поздравление, тя избра да му посвети думи, изпълнени с обич и признателност - които със сигурност развълнуваха не само него, но и множеството ѝ последователи.

„От дете се опитвам да впечатля тати - първо бяха оценки и бележници, после студентство, което не създава грижи, а после дойдоха работата и интервютата“, пише Петя. Но бърза да допълни, че дори не е предполагала, че най-силният повод за бащина гордост ще бъдат нейните деца – малките Сашо и Илиян.

Снимка: instagram/petya.dikova.pp

Именно от големия ѝ син Сашо идва и най-силното послание към рожденика: „Дядо, да си жив и здрав, за да продължаваме да те юркаме към Витоша и Южния парк.“ Тези думи Петя определя като най-ценния подарък за празника на своя баща.

Снимка: instagram/petya.dikova.pp

„Честит рожден ден, тате!“, завършва емоционалната си публикация телевизионната водеща.

Това е поредният случай, в който Петя демонстрира обичта и признателността си към баща си. През годините тя неведнъж е споделяла колко важна роля има Сашо Диков в живота ѝ и колко много е научила от него – да бъде любопитна, смела и винаги да търси истината, задавайки точните въпроси.

Снимка: instagram/petya.dikova.pp

В последната близо една година Петя се завърна към добре познатото си, старо поприще – лайфстайл предаването COOLt. Някога тя си тръгна оттам, за да се отдаде на най-важната роля в живота си, тази на майка.

Припомняме, че водещата е щастливо обвързана с поета Илиян Любомиров, с когото имат двама сина – Александър (7 г.) и Илиян (5 г.).

Какво сподели неотдавна Петя Дикова за рубриката "Малки разговори" на Ladyzone.bg:

