Церемонията по връчването на наградите "Златен глобус" се заврърна в пълния си блясък през 2023 г. след двугодишно прекъсване и беше излъчена по телевизията. Въпреки спекулациите, че много звезди няма да присъстват на тазгодишната церемония в Лос Анджелис, повечето от победителите получиха лично наградите си.

Сред първите победители на вечерта бяха Ке Хюй Куан и Анджела Басет - спечелили награди за най-добър актьор и актриса в поддържащи роли.

Куан е обявен за най-добър актьор в поддържаща роля за изпълнението си във филма "Everything Everywhere All At Once".

Звездата, която играе като дете заедно с Харисън Форд в режисирания от Стивън Спилбърг филм "Индиана Джоунс и храмът на обречените", се разчувства, докато приемаше трофея.

"Възпитан съм никога да не забравям откъде съм дошъл и винаги да помня кой ми е дал първата възможност. Толкова съм щастлив да видя Стивън Спилбърг тук тази вечер", каза той.

Басет, която спечели наградата за най-добра поддържаща актриса за изпълнението си във филма "Уаканда завинаги", използва благодарствената си реч, за да отдаде почит на покойния Чадуик Босман, който участва в първия филм за Черната пантера.

"Тръгнахме на това пътешествие заедно с любов. Всеки ден бяхме заобиколени от светлината и духа на Чадуик Босман", каза тя.

"Тази историческа поредица за Черната пантера е част от неговото наследство, към което той ни помогна да се насочим. Показахме на света как изглеждат чернокожото единство, лидерството и любовта отвъд, зад и пред камерата"

Сред победителите в телевизионните категории досега са две звезди от популярната училищна комедия "Abbott Elementary" - Тайлър Джеймс Уилямс и Кинта Брансън.

Мишел Йео взе наградата за най-добра актриса в музикален или комедиен филм за "Everything Everywhere All At Once"- хитова научнофантастична лента за сюрреалистични паралелни вселени. Остин Бътлър спечели "Златен глобус" за най-добър актьор в драма за силното си изпълнение на ролята на Елвис Пресли в биографичния филм на Баз Лурман за певеца. Той изпревари Брендън Фрейзър -"Кит", Хю Джакман - "Синът", Бил Найги - „Living" и Джереми Поуп - „Инспекцията". "Просто съм толкова благодарен, че в момента съм в тази зала, пълна с мои герои", каза Бътлър. "Дължа това на един смел, режисьор-визионер, който ми позволи опитам да поема рискове и винаги съм знаел, че ще бъда подкрепен. Баз Лурман, обичам те. И накрая, благодаря на самия Елвис Пресли. Ти беше икона и бунтар. Обичам те толкова много", добави той. Кейт Бланшет беше обявена за най-добра актриса в драма за изпълнението си в психодрамата "Тар", но не присъства, за да получи наградата, тъй като работи по продукция във Великобритания. Тя победи многогодишната носителка на наградата в тази категория Оливия Колман, номинирана за ролята й в "Империя на светлината", както и Виола Дейвис за "The Woman King", Ана де Армас в ролята на Мерилин Монро в "Блондинка" и Мишел Уилямс за ролята й във "Фабелманс" на Стивън Спилбърг.

Колин Фарел спечели "Златен глобус" заза участието си в "The Banshees of Inisherin" - разказ за разрушено приятелство на отдалечен ирландски остров, чието действие се развива преди сто години.