Канадската актриса с български корени Нина Добрев е звездата в новото видео на Пост Малоун и Дуайт Йоакам! Музикантите споделиха официално клипа към тяхното сътрудничество - парчето „I Don't Know How To Say Goodbye (Bang Bang Boom Boom)“.

Йоакам и Пости са поканили за снимките не само звездата от „Дневниците на вампира“, но и Малин Акерман от The Heartbreak Kid и 27 Dresses.

Нина Добрев не пропусна да

в социалните мрежи.

"Толкова много се забавлявах, докато снимах този музикален видеоклип", не крие вълнението си тя.

Сингълът „I Don't Know How To Say Goodbye (Bang Bang Boom Boom)“ е част от предстоящия студиен албум "Brighter Days" на Дуайт Йоакам, като излиза на 15 ноември.

Клипът е режисиран от Грегъри Алозио, като голяма част от действието се развива на прочутата холивудската улица "Сънсет Стрип".

Двамата музиканти са приятел от години, като звездите са били забелязани да снима новия музикален видеоклип към „I Don't Know How To Say Goodbye (Bang Bang Boom Boom)“ в края на август.

Редом с парчето „I Don't Know How To Say Goodbye (Bang Bang Boom Boom)“, новият албум на Дуайт Йоакам – първият му от почти десетилетие – ще включва нечувани досега песни като „Wide Open Heart“, „I'll Pay The Price“, „California Sky“ и други.

Гледайте официалния музикален видеоклип към „I Don't Know How To Say Goodbye (Bang Bang Boom Boom)“ по-долу:

