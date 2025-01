Също така той озвучава героя си и за радиосериала по оригиналната трилогия и анимационните поредици: „Star Wars: The Clone Wars”, „Star Wars Rebels“, „Star Wars: Droids“, „Star Wars: Forces of Destiny“, „Star Wars: The Bad Batch“. Приключенията на симпатичния робот продължават и в “Rogue One: A Star Wars Story” (2016) и “The Lego movie” (2014). Освен актьорска кариера, Антъни Даниелс е автор на няколко книги, свързани с ролята и работата му в „Междузвездни войни”.

Само след няколко месеца холивудската знаменитост ще пристигне в България специално за тазгодишното издание на Aniventure Comic Con, ксто ще се запознае лично с всички почитатели на култовата филмова поредица на Джордж Лукас. Освен възможност за снимки и автографи, Антъни Даниелс ще разкаже повече за себе си и за ролята си на C-3PO по време на специално интервю, което по традиция ще се проведе на сцената в зала 1.

Тази и още много вълнуващи срещи ще очакват всички на Aniventure Comic Con на 5 и 6 юли в Интер Експо Център. Освен звездни мигове с любими артисти, събитието ще предложи и невероятно разнообразие от работилници, демонстрации, лекции и прожекции, гейминг турнири с големи награди, оригинален мърчъндайз и oще много други атрактивни зони.

Неизменна част от събитието са и конкурсите като зрелищното косплей шоу, което за втора поредна година ще излъчи двама представители от България, които ще участват в „Pop Culture Hiroshima“ в Япония! Регистрацията за участие е вече отворена. Текат и записванията за състезанията по K-POP, AMV (Anime Music Videos), арт и манга конкурса, както и за участието в едни от най-големите и важни събития за косплей ECG, YuniCon Tournament of Champions и Geek Con.

Двудневни и ULTRA билети за Aniventure Comic Con 2025 могат да бъдат закупени от https://www.comiccon.bg и в мрежата на Ивентим в цялата страна.

