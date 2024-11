Легендарният джаз изпълнител Васил Петров ще отпразнува 30 години творческа кариера с грандиозен концерт-спектакъл на 21 януари 2025 г. в Зала 1 на НДК.

По случай юбилея Васил Петров ще се качи на сцената заедно с Плевенска филхармония с маестро Христо Павлов. Специални гости в спектакъла са очарователните Хилда Казасян и Мария Илиева, виртуозната цигуларка Зорница Иларионова и аржентинската звезда Карен Соуза. Това е големият финал на лятното му турне The Best of Васил Петров, което премина през големите летни сцени в Пловдив, Варна, Бургас, Поморие, Велико Търново и др.

Джентълменът в музиката ще представи един невероятен спектакъл в четири действия, съчетаващ най-доброто от него - джаз стандарти, българските му хитове, поп и рок музика, филмови теми в симфонично звучене и в нови аранжименти. Ще представи и хитовете на Синатра и музика от неговите албуми. Програмата The Best of Васил Петров ще представи емоционални изпълнения, вдъхновени от три десетилетия музикална кариера на певеца.

С Хилда Казасян и Мария Илиева ги свързва дългогодишно сътрудничество и приятелство. На 21 януари ще представят дуетни изпълнения на теми, които публиката обича.

Специалния му гост Карен Соуза пристига специално за шоуто на Васил Петров. Това лято записаха дует заедно, версия на песента “Something stupid”, която ще представят на живо на концерта. Тя се смята за най-влиятелния глас на джаза и боса нова музиката в наши дни. Дизайнера Ралф Лорън я кани две поредни години да пее по време на представяне новата му колекция.