Любовната история на Джон Ленън и Йоко Оно завинаги остава един от най-емблематичните символи на взаимната обич - отвъд всякакви граници на човешкото съзнание. Двамата изживяват съдбоносна и непоклатима любов, която успява да премине успешно през всякакви житейски препятствия.

Снимка: Getty Images

За много хора връзката на Ленън с Йоко остава енигма. Те не разбират и не приемат техните дълбоки отношения, както и особено забележимата увереност, с която Джон ясно показва, че Йоко Оно е жената на живота му. Дори след трагичната смърт на легендарния музикант, любовта им оставя вечна следа в модерните времена и пример за истинска съвместимост между две души.

В миналото, когато той пише провокативната песен „Lucy in the Sky with Diamonds“, подсъзнанието му рисува „образа на жената, която някой ден ще дойде да ме спаси – момиче с калейдоскоп в очите“. Ленън разкрива пред списание Playboy през 1980 година: „Оказа се, че това щеше да бъде Йоко, въпреки че тогава все още не я бях срещнал!“ Изпълнителят е убеден, че тяхната любов е била предначертана и движена от божествени сили.

Снимка: Getty Images

КАК СЕ РАЖДА ЛЮБОВТА – ДА ПОГЛЕДНЕШ ЙОКО В ОЧИТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

За първата им среща има противоречиви истории. Първата разказва, че двамата се срещат през 1966 г., когато Джон Ленън се съгласява да посети галерия Indica в центъра на Лондон, за да присъства на изложбата Unfinished Paintings and Objects, за която знае, че ще се проведе с участието на японска жена от Ню Йорк на име Йоко Оно, но нищо друго не му е известно. Мистериозното събитие буди интереса на музиканта и той отива да провери за какво става въпрос, без изобщо да подозира, че от този съдбовен миг нататък нищо в живота му няма да бъде същото.

Снимка: Getty Images

Другата история за тяхното запознанство пък е споделена от члена на „Бийтълс“ Пол Маккартни, който твърди, че тяхната среща се е случила в края на 1965 година, когато Йоко е в Лондон, за да търси оригинални музикални партитури за книга, носеща името „Анотации“ и тогава той отказва да ѝ даде някои от записите си, но ѝ предлага да говори с Ленън и да го попита дали той се интересува да сподели своите записи.

След първата им среща, поразена от харизмата и таланта на Джон, Йоко Оно не спира да му се обажда. Към онзи момент Ленън все още е женен за съпругата си Синтия, но когато една вечер тя отсъства, музикантът кани Йоко в апартамента си и това поставя началото на тяхната бурна любов, изпълнена с много крайни емоции, секс, рокендрол и понякога наркотици.

"Everybody's laughing

Everybody's happy"

Под звуците на хитовите бийтълски парчета, двамата прекарват вечерта у Джон, като цяла нощ записват, а на разсъмване правят любов - според спомените на Ленън. Само след още няколко срещи Джон е пленен напълно от Йоко и нейната душевност. Той се влюбва в нея като жена, но изпитва и възхищение към артиста в нея. Двамата споделят взаимно уважение към творчеството си и се движат в синхрон по нюансите на изкуството и музиката.

Снимка: Getty Images

ОТ ЦИНИЗЪМ КЪМ ИСТИНСКА ЛЮБОВ

Силната и впечатляваща персона Йоко Оно, която тогава е на 32 години, признава, че в онези моменти вече почти се е била отказала от любовта и нейното търсене. Преминала изцяло към цинизма и пълната липса на нежност, Оно не вярва, че някой някога ще промени това. Но сякаш с божествена намеса – Джон Ленън се появява в правилния момент, за да ѝ покаже, че любовта съществува и може да бъде много вълнуваща. Те се допълват с остротата на характерите си и с творческите си особености.

СТРАНЕН КОКТЕЙЛ ОТ ЛЮБОВ, СЕКС И ЗАБРАВА

Музикантът от Бийтълс неведнъж е споделял, че това, което обича най-много в Йоко, е нейният „тиктакащ ум“, добавяйки, че „най-добрата част от живота му с групата е била, когато всички са били такива - тиктакащи, но до един момент, когато нещата се забавят.“ За Ленън животът с будната и кипяща от енергия Йоко Оно е изключително вълнуващ и творчески зареждащ, тъй като съжителството с нея е „все едно живееш с няколко човека едновременно“, често е казвал той за любимата си.

Когато е едва на 28 години, той напуска съпругата си Синтия и техния син Джулиън. Ленън решава да се премести с Йоко в апартамент в Лондон, за да опита вкуса на „странния коктейл от любов, секс и забрава“ - и от време на време наркотици, както сам описва динамиката на отношенията си със съдбовната му половинка Йоко.

ЕДНА ЛЮБОВ, КОЯТО СЪЗДАВА ВЕЧНО ИЗКУСТВО

„Когато не бяхме в студиото, бяхме в леглото.“

Снимка: Getty Images

Тези думи на Джон внушават усещане за една наистина емблематична бохемска любовна история, изпълнена с огромни лутания и крайности, но пък оставила величествени музикални парчета, които винаги ще радват ценителите на рокендрола.

