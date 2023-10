Канадският рапър Дрейк заяви, че си взема почивка от музиката, само часове след като пусна последния си албум, за да се съсредоточи върху тормозещите го стомашни проблеми.

„Вероятно няма да правя музика известно време, ще бъда честен“, каза той в своето радио шоу SiriusXM Table For One, добавяйки: „Трябва да се съсредоточа върху здравето си преди всичко... Имам нужда от това, за да се оправя."

„От години имам най-страхотните проблеми със стомаха си“, обясни той.

36-годишният носител на "Грами" току-що издаде последния си студиен албум "For All The Dogs". Той включва гост участия на изпълнителите Бед Бъни, Джей Кол, SZA, Лил Яхти и Франк Оушън.

Неговият петгодишен син Адонис нарисува обложката на албума и беше включен в музикален видеоклип за нов сингъл, наречен "8AM in Charlotte". Той също рапира в песента "Daylight".