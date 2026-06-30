В разгара на летните жеги климатикът е истинско спасение, но неправилната му употреба може да доведе до неприятни последици за здравето. Специалист съветва да не се стремим към прекалено ниски температури в помещението, защото голямата разлика между външния и вътрешния въздух натоварва организма.
Най-добре е температурата в дома да бъде с около 7–8 градуса по-ниска от тази навън. Например, ако термометрите показват 34°C, климатикът е добре да бъде настроен на около 26–27°C. Именно така тялото се адаптира най-лесно при преминаването от прохладното помещение към горещината навън.
По-рязката температурна разлика може да бъде особено натоварваща за възрастните хора, хората с ниско кръвно налягане, както и за всички, които страдат от сърдечно-съдови заболявания или проблеми с кръвообращението. При тях преминаването от силно охладено помещение към екстремна жега може да доведе до неразположение. Д-р Леа Хомолак, предприемач и специалист по уши, нос и гърло, споделя пред македонското издание Убавина & Здравjе за особеностите на електроуреда.
Вреден ли е климатикът?
Всъщност – не, ако се използва правилно.
Добре поддържаната климатична система не само охлажда въздуха, но и го филтрира, като намалява количеството прах, полени и други замърсители. Именно затова подобни системи се използват и в болници, операционни зали, самолети, кина и други обществени пространства, където качеството на въздуха е от особено значение.
Проблемите възникват тогава, когато климатикът не се почиства редовно. Замърсените филтри могат да се превърнат в среда за развитие на бактерии, плесени и други микроорганизми. Сред тях е и бактерията Legionella pneumophila, причинител на легионерската болест – сериозна инфекция, която може да засегне белите дробове.
Широко разпространено е схващането, че настиваме "от климатика". Истината е, че настинките се причиняват от вируси, а не от самото устройство.
Студеният и сух въздух обаче може да изсуши носната лигавица. Когато тя загуби естествената си влажност, способността ѝ да задържа вируси, бактерии и алергени намалява. Освен това директната струя студен въздух може да доведе до схващане на мускулите, дразнене на очите и пресушаване на кожата, особено при хора с екзема или дерматит.
Дори когато климатикът работи, свежият въздух остава изключително важен. Редовното проветряване подобрява качеството на въздуха в помещението и предотвратява усещането за застояла атмосфера.
Продължителният престой в затворено помещение без достатъчен приток на свеж въздух може да доведе до отпадналост, главоболие и понижена концентрация. Именно затова специалистите препоръчват няколко пъти дневно да се отварят прозорците, макар и за кратко.
Колко често трябва да се почиства климатикът?
Редовната профилактика е ключова както за ефективната работа на уреда, така и за здравето на хората в дома. Филтрите трябва да се почистват според препоръките на производителя, а поне веднъж годишно е добре климатикът да премине професионално обслужване.
Как да се разхладим без климатик?
Ако нямате климатик или просто искате да намалите използването му, има няколко лесни начина да направите жегата по-поносима:
- използвайте вентилатор – той консумира значително по-малко електроенергия
- вземайте хладък душ през най-горещите часове на деня
- поставяйте студен компрес на врата или челото
- пийте достатъчно вода и избирайте напитки без много захар
- дръжте щорите и завесите спуснати през деня
- изключвайте ненужните електроуреди, които отделят топлина
- избягвайте да сушите пране в жилището през най-горещите дни, тъй като това повишава влажността и създава усещане за още по-голяма жега
- вечер намалете осветлението до необходимия минимум, защото и крушките допринасят за затоплянето на помещенията