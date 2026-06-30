В разгара на летните жеги климатикът е истинско спасение, но неправилната му употреба може да доведе до неприятни последици за здравето. Специалист съветва да не се стремим към прекалено ниски температури в помещението, защото голямата разлика между външния и вътрешния въздух натоварва организма.

Най-добре е температурата в дома да бъде с около 7–8 градуса по-ниска от тази навън. Например, ако термометрите показват 34°C, климатикът е добре да бъде настроен на около 26–27°C. Именно така тялото се адаптира най-лесно при преминаването от прохладното помещение към горещината навън.

По-рязката температурна разлика може да бъде особено натоварваща за възрастните хора, хората с ниско кръвно налягане, както и за всички, които страдат от сърдечно-съдови заболявания или проблеми с кръвообращението. При тях преминаването от силно охладено помещение към екстремна жега може да доведе до неразположение. Д-р Леа Хомолак, предприемач и специалист по уши, нос и гърло, споделя пред македонското издание Убавина & Здравjе за особеностите на електроуреда.

Вреден ли е климатикът?

Всъщност – не, ако се използва правилно.

Добре поддържаната климатична система не само охлажда въздуха, но и го филтрира, като намалява количеството прах, полени и други замърсители. Именно затова подобни системи се използват и в болници, операционни зали, самолети, кина и други обществени пространства, където качеството на въздуха е от особено значение.

Проблемите възникват тогава, когато климатикът не се почиства редовно. Замърсените филтри могат да се превърнат в среда за развитие на бактерии, плесени и други микроорганизми. Сред тях е и бактерията Legionella pneumophila, причинител на легионерската болест – сериозна инфекция, която може да засегне белите дробове.

Широко разпространено е схващането, че настиваме "от климатика". Истината е, че настинките се причиняват от вируси, а не от самото устройство.

Студеният и сух въздух обаче може да изсуши носната лигавица. Когато тя загуби естествената си влажност, способността ѝ да задържа вируси, бактерии и алергени намалява. Освен това директната струя студен въздух може да доведе до схващане на мускулите, дразнене на очите и пресушаване на кожата, особено при хора с екзема или дерматит.

Дори когато климатикът работи, свежият въздух остава изключително важен. Редовното проветряване подобрява качеството на въздуха в помещението и предотвратява усещането за застояла атмосфера.

Продължителният престой в затворено помещение без достатъчен приток на свеж въздух може да доведе до отпадналост, главоболие и понижена концентрация. Именно затова специалистите препоръчват няколко пъти дневно да се отварят прозорците, макар и за кратко.

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Колко често трябва да се почиства климатикът?

Редовната профилактика е ключова както за ефективната работа на уреда, така и за здравето на хората в дома. Филтрите трябва да се почистват според препоръките на производителя, а поне веднъж годишно е добре климатикът да премине професионално обслужване.

Как да се разхладим без климатик?

Ако нямате климатик или просто искате да намалите използването му, има няколко лесни начина да направите жегата по-поносима:

използвайте вентилатор – той консумира значително по-малко електроенергия

вземайте хладък душ през най-горещите часове на деня

поставяйте студен компрес на врата или челото

пийте достатъчно вода и избирайте напитки без много захар

дръжте щорите и завесите спуснати през деня