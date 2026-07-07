Боряна Лекова, позната на зрителите от втория сезон на романтичното риалити „Ергенът“, направи приказна погача на сина си Радослав. Преди малко повече от месец 32-годишната перничанка стана майка за първи път, а сега отбеляза навършването на 40 дни на бебето с красив ритуал.

За специалния ден Боряна събра най-близките си приятелки и роднини, които да орисат и благословят малкия Радослав. По традиция погачата за бебе на 40 дни е женски ритуал, свързан с пожелания за здраве, късмет и щастлив живот, както и с подкрепа към майката в новия ѝ път.

„Един ден, който ще остане завинаги в сърцата ни. Първата погача на Ради, изпълнена с любов, красиви пожелания и хора, които обичаме“, написа Боряна в социалните мрежи.

Снимка: Инстаграм

Погачата на бебе Радослав се състоя в стилен столичен ресторант, а украсата беше решена изцяло в бяло и златно — от балоните до цветята. Мама и бебе също бяха облечени в елегантни бели тоалети, в тон с нежната атмосфера на празника.

Сред гостите беше и друга участничка от втория сезон на „Ергенът“, която наскоро стана майка — бесарабската българка Ирина Карабаджак.

Снимка: Инстаграм

Боряна стана майка в края на май, когато сподели щастливата новина в Инстаграм си заедно с мили кадри с новороденото.

„Тази нощ се роди нашият първи син Радослав. Не мога да опиша с думи щастието, което изпитваме, прегръщайки детето си“, написа тогава тя.

Лекова разкри още, че малкият Радослав се е родил с тегло 3770 г и ръст 53 см.

Снимка: Инстаграм

„Вече сърцето ми е пълно! Пожелавам на всеки да изпита това щастие!“, сподели щастливата майка.

Още преди раждането Боряна сподели с последователите си един от най-вълнуващите моменти от бременността — разкриването на пола на бебето. На специално парти в бяло стана ясно, че тя и партньорът ѝ очакват момче.

Припомнете си какво сподели Боряна Лекова в подкаста ни "Малки разговори":