Кортни Кокс е прекратила тихо връзката си с партньора си от 13 години, музиканта от Snow Patrol Джони Макдейд, съобщава уебсайтът Metro. Двойката, която е заедно от 2013 г. и дори е имала кратък годеж, се е разделила към края на 2025 г.

Звездата от сериала „Приятели“, на 62 години, и ирландският музикант, на 49 години, са поддържали връзка между САЩ и Великобритания през годините. Раздялата им е описана като „приятелска“.

„Джони говори изключително добре за Кортни. Те имаха много дълбока връзка и остават изключително в добри отношения. Те са добри приятели и много се грижат един за друг. Това не беше грозна раздяла. Просто бяха стигнали до момент, в който живееха различни животи“, казва приятел на двойката.

Двамата се запознават чрез общия си приятел, световната звезда Ед Шийрън, с когото Макдейд е съавтор на хитове като „Shape of You“, „Photograph“ и „Galway Girl“.

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Двойката се сгодява за кратко след началото на връзката си, но се разделя през 2015 г., след което се събира отново през 2016 г. и остава заедно до последните събития.

Макар че са говорили публично един за друг и са се появявали заедно на събития, през последните месеци не са били виждани заедно.

Актрисата, изпълнила ролята на Моника Гелър, е споделяла за трудностите във връзката им, включително паузата в началото.

По-късно тя добавя, че с времето е приела раздялата като полезен етап.

„Много съм благодарна за тази раздяла, защото когато се събрахме отново, връзката ни беше различна, а и това ме научи как функционирам в света — кои неща от детството ми трябваше да осъзная“, казва актрисата.