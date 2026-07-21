Новият филм "Одисея" - чернокожата Лупита като хубавата Елена и коментарът на Илон Мъск, че филмът е осквернен. Ако знаете само това за лентата, значи сте пропуснали много!

Ако има нещо, което прави впечатление на феновете още преди да влязат в киносалоните, това е актьорският състав. Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд, Зендая, Лупита Нионго, Чарлийз Терон - Кристофър Нолан е събрал най-големите холивудски звезди, за да адаптира епичната поема на Омир. В съзнанието на кино маниаците обаче остава едно друго име - Робърт Патинсън.

Британският актьор играе Антиной, главния антагонист на историята. Възползвайки се от двадесетгодишното отсъствие на Одисей, той се установява в двореца в Итака, заедно с останалите ухажори, с ясна цел: да завземе властта, като принуди Пенелопа да избере нов съпруг. Амбициозен, пресметлив и дълбоко манипулативен, той олицетворява всичко, срещу което кралят на Итака се е борил по време на завръщането си.

Антиной - не е злодей, а манипулатор

Но най-интересното при Антиной не е какво прави, а как го прави. За разлика от импулсивния злодей, който постоянно прибягва до насилие, тук основното му оръжие е манипулацията. Той предпочита другите да се бият за него, дърпа конците от сенките и разбира властта като привилегия, на която да се наслаждаваме, а не като нещо, което се печели чрез заслуги. Този начин на изграждане на героя го прави далеч по-притеснителен от конвенционален антагонист.

Робърт Патинсън бил наясно как иска да изгради образа си във филма още от самото начало. „Антиной символизира един вид актуален, модерен подход, на която липсва етика. Той е побойник, но не иска да се бие. Той ще накара другите да се бият за него и ще използва тяхната смелост. Иска да се наслаждава на плячката, спечелена от мъже, по-добри от него“, обяснява актьорът по време на промоцията на филма.

Кристофър Нолан е също толкова щедър в похвалите си за Патисън. Режисьорът, който вече е работил с него в други продукции, потвърждава, че той е един от онези актьори, които обичат постоянно да се предизвикват.

„Беше удоволствие да го виждам да идва всеки ден и да ни изненадва с чара, завоалираната заплаха и жестокостта на героя “, спомня си той.

Робърт Патинсън отдавна не е само Едуард Кълън от феномена „Здрач“. Британският актьор можеше да си позволи да избира само главни роли, само на добрите или тези със супер сили, но той избра точно обратното. Вместо да търси удобни за себе си персонажи, започна да работи с едни от най-отличителните режисьори в съвременното кино и да изгражда кариера, основана на поемане на рискове.

Нищо в Антиной не изглежда импровизирано. За да оформи героя си пълнокръвно, Патинсън е работил заедно с дизайнера на костюми Елън Миройник, търсейки образ, който да отразява неговата мания по лукса и властта. Самият актьор обяснява, че са експериментирали с различни материи и дори са включили златни детайли в костюмите, за да подсилят идеята за мъж, обсебен от статус и външен вид.

Самите снимки също допринасят за изграждането на това преживяване. Част от филма е заснет на Фавиняна, италиански остров, където актьорският състав и екипът е трябвало да вървят около 45 минути, за да стигнат до една от основните локации. Патинсън, далеч от това да го приема като трудност, казва, че тази ежедневна разходка е сплотила целия екип и е превърнала в едно от най-специалните преживявания по време на снимките.

Робърт Патинсън споделя екрана с актьори като Мат Деймън, Ан Хатауей и Зендая, без да се нуждае от грандиозни речи или зрелищни сцени. Той просто създава интелигентен, манипулативен и обезпокоителен образ на Антиной, който в крайна сметка се превръща в един от най-интересните герои във филма. И това е може би най-доброто доказателство за възхода, на който се намира кариерата му в момента.

"Одисея" - какво ще видите във филма?

Ненадминатият майстор на епичния киноспектакъл Кристофър Нолан пренася на големия екран един от най-великите митологични разкази в човешката история – "Одисея" на Омир. С характерния си визуален размах, Нолан комбинира мит и човешка драма в мащабен епос за оцеляването, паметта и завръщането и обещава едно от най-паметните филмови събития на десетилетието.

Снимка: Getty Images

След края на Троянската война легендарният цар на Итака Одисей поема на дълго и изпълнено с опасности пътешествие към дома – път, който ще го изправи срещу богове, чудовища и самия себе си.

Докато той се бори да оцелее сред бурни морета и смъртоносни изпитания, съпругата му Пенелопа и синът му Телемах са принудени да се справят със заплахи у дома и с нарастващото съмнение дали той изобщо ще се върне. Между надеждата и отчаянието, между паметта и забравата, "Одисея" разгръща история за едно завръщане, което се превръща в най-голямото изпитание за човека и неговата воля.