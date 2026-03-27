Красивата "Мис Вселена България" 2015 - Радостина Тодорова показа на всички, че когато човек се бори за мечтите си, те винаги се сбъдват. Тя е пример за сила, вдъхновение, нежност и истинска отдаденост. Нейната бейзкрайна вяра я дарява с втора рожба - детeто, за което отдавна мечтае.

Мечтите се сбъдват, когато ги мечтаем смело

Радостина Тодорова има тежка история. По пътя към майчинството, тя преживява огромна трагедия - загуба на близнаците, с които забременява. Болка, която оставя вечен отпечатък в сърцето и душата на Радостина. Белязва завинаги и нейния съпруг - Георги Костадинов.

Загубата, за която никоя жена не е готова

През март 2025 г. Радостина и съпругът й – футболистът Георги Костадинов – спонтанно губят бебетата близнаци, които очакват вече пет месеца. Това е момент, който никоя жена, съпруга или майка не може да опише само с няколко думи.

„Кулминационният момент беше, когато ме изписаха заедно с родилките в отделението“, разказва Радостина.

Красавицата и Георги вече са родители на първородния си син, който също носи името Георги. Дълго време те правят опити за второ дете. После пробват и с инвитро процедури - все неуспешни. След цялата трагедия и огромно страдание, Радост Тодорова не се предава. Тя вярва, че ще стане майка за втори път, че ще има шанса да прегърне второто си бебче и да му подари цялото щастие на света. С нестихваща тъга, но и непоколебима сила, инфлуенсърката и модел се изправя отново и продължава да опитва. В името на любовта. В името на семейството, защото нищо друго не е по-важно.

През 2025г, вярата и търпението биват възнаградени - Радост забременява с момченче, което се ражда живо и здраво. Двамата родители са повече от благодарни и щастливи - мечтата им се е сбъднала, а сладкото момченце ги гледа с цялата любов на света. Сякаш толкова отдавна е чакало да се появи в дома й и ето, че е настъпил правилния момент!

Преди броени дни чаровната "Мис България 2015" сподели в Инстаграм профила си кратко видео на момченцето, показвайки колко е пораснало и как вече тежи цели 7кг.

"От 2.700 кг. до 7-килограмова сладка гиричка", написа мило и закачливо Радост за бебето.

Пожелаваме им любовта, спокойствието и щастието, което заслужават!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER