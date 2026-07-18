Второто издание на фолклорния фестивал „От Витоша по-високо нема“ ще се проведе на 18 юли в района на Детския екостационар „Бели брези“ в Природен парк „Витоша“. Събитието има за цел да популяризира българския фолклор, традициите и народното творчество, като събира танцови клубове, ансамбли, певчески групи и почитатели на българската култура от цялата страна.

За втора поредна година фестивалът „От Витоша по-високо нема“ ще превърне полите на любимата софийска планина в място, където българските традиции оживяват чрез музика, танци, занаяти и срещи между поколенията.

След успешното си първо издание събитието се завръща с още по-богата програма, повече участници и разнообразни преживявания за цялото семейство.

Освен концертната програма, посетителите ще могат да се докоснат до традиционни български занаяти като грънчарство и плъстене на вълна, както и да се включат в работилници за свирене на ударни инструменти.

Снимка: Емил Рангелов

По информация на организатора Емил Рангелов интересът към фестивала расте, а тази година участниците са почти два пъти повече в сравнение с първото издание.

Сред специалните гости ще бъдат шеф Петя Карабойчева и шеф Симона Спирова. Двете ще покажат, че традициите могат да бъдат разказани и чрез вкуса, като представят съвременен прочит на българската кухня и приготвят специални кулинарни изненади, вдъхновени от родното наследство.

История, която казва повече от всяка статистика

Най-силното послание на фестивала тази година идва от две участнички, между които има цели 78 години разлика.

Най-малкият участник е 8-годишната Борислава от ансамбъл „Искри“. Любовта ѝ към народните танци започва по идея на нейната майка Наталия, която я записва на първите репетиции. Още тогава момичето открива свят, изпълнен с музика, приятелства и български традиции.

Днес Боби очаква с нетърпение всяка репетиция и всяко излизане на сцена. Най-много обича красивите народни носии, енергията на танците и усещането десетки хора да се движат в един ритъм. За нея фолклорът е много повече от занимание след училище - той е място, където се учи на дисциплина, постоянство и уважение към българските корени.

На другия край на тази символична среща между поколенията стои 86-годишната Младенка Стефанова Генкова от Женската певческа група „Зорница“ към НЧ „Отец Паисий – град Нови Искър – 1936“.

Тя пее още от 18-годишна възраст и повече от шест десетилетия посвещава гласа и сърцето си на българската народна песен. За Младенка фолклорът никога не е бил просто сценично изкуство - той е памет за предците и наследство, което трябва да достигне до следващите поколения.

Освен с народното пеене, тя е свързана и с театралното изкуство - талант, наследен от баща ѝ Стефан Славов, известен със своите артистични заложби.

През годините Младенка не спира да търси нови творчески предизвикателства. Като част от формацията „Далматинка“, създадена към клуба за българо-хърватско приятелство в читалището, изпълнява и хърватски народни песни. Заедно със своите съмишленици представя българската култура на фестивали в Загреб, Дубровник и Стон, както и на международни културни събития в Сърбия.

Историите на Борислава и Младенка показват нещо много по-важно от възрастта - че любовта към българския фолклор няма поколение. Докато едно дете прави първите си стъпки на сцената, човек с десетилетия опит продължава да пее със същото вълнение, както преди години.

Организаторите обръщат внимание и на грижата за природата. В деня на фестивала ще бъдат осигурени допълнителни линии на градския транспорт, за да могат повече посетители да достигнат удобно до мястото, без излишно натоварване на района с автомобили.

Посланието е просто – да се насладим на красотата на Витоша, като едновременно с това я пазим чиста и зелена.

Традицията не живее само в песните и хората. Тя се крие във всяко дете, което прави първите си танцови стъпки, и във всеки човек, който десетилетия по-късно продължава да излиза на сцената със същата любов.