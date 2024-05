Мария Бакалова е успяла да се срещне с някои от най-големите си идоли на филмовия фестивал в Кан.

Българската звезда в Холивуд сподели в Инстаграм профила си, че е прекарала време с киноиконите Деми Мур, Кейт Бланшет, Изабел Юпер и Даян Крюгер.

"Благодаря на фестивала в Кан за възможността да се срещна и да прекарам време с някои от най-големите си идоли - актрисите, които винаги са били вдъхновение за мен", пише Бакалова в Инстарам профила си.

"Тази публикация е знак на благодарност към тези необикновени жени!", не крие вълнението си актрисата, която стана световноизвестна с ролята си в "Борат 2".

Припомняме, че втората част на комедията за казахстанския журналист Борат Сагдиев влезе в книгата на рекордите "Гинес".

Филмът, номиниран за 2 награди "Оскар" (за "Най-добър сценарий" и "Най-добра поддържаща женска роля" на Мария Бакалова), постави рекорд за най-дълго име: "Борат вторият кинофилм: Доставянето на невероятен подкуп за американския режим, с което да напомним за величието на казахския народ" (Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan).

Мария Бакалова сподели очарователни снимки с четирите актриси от различни локации във френския град, който ежегодно е домакин на едноименния фестивал.

"Нямам търпение светът да види нашия филм", каза Мария Бакалова след приключването на фестивала в Кан.

Мария се появи на червения килим с платинено руса коса, прибрана на тила, и сочни устни. Разкошната рокля, която носи, е от пролетната колекция 2016 г. на Dolce & Gabbana. Горната част е минималистично бюстие, а долната - богато разкроена пола с тюл и рисунки. Едрите бижута, които Мария е избрала, за да допълни визията си, са на Chopard.

„И в най-смелите си мечти не съм мислила, че ще бъда поздравена за премиерата си от най-големия ми идол и вдъхновение Кейт Бланшет“, призна българската актриса.