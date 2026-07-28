Вече повече от две десетилетия Любо Киров е сред най-обичаните и български изпълнители. А успехът му далеч не е случаен. Той не спира да се развива, да експериментира и да подарява на почитателите си нова музика, която бързо намира място в сърцата им.

И докато мнозина използват летните месеци за заслужена почивка, за Любо Киров ваканцията явно може да почака. Само преди часове той представи най-новия си сингъл „Там“, с който още веднъж показа, че вдъхновението няма сезон, а истинските артисти не спират да творят.

Песента е част от албума „Футурофония“. Лека е, мелодична и носеща усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги човек се връща.

„Слушайте "Там" във всички дигитални платформи и имайте прекрасно лято“, написа самият певец в профилите си в социалните мрежи.

Премиерата на новия сингъл идва в разгара на националното турне „Футурофония“, чиято следваща дата е в Бургас на 3 август. Следват Плевен, 18 август, Габрово, 24 август, Сандански, 9 септември, Пазарджик, 5 ноември, Хасково, 6 ноември, две поредни дати в зала 1 на НДК в София – 13 и 14 ноември, и Благоевград, 19 ноември.

Специален гост в турнето е певицата Мона - тя и Любо Киров изпълняват в дует песента „Луна“.

Новото парче "Там" идва като поредна стъпка в богатата музикална кариера на обичания български изпълнител и затвърждава репутацията му на музикант, който държи високо ниво във всеки свой проект. Именно отдадеността и уважението към публиката са сред причините Любо Киров да се радва на толкова силна подкрепа през годините.

Преди месец Любо Киров влезе в една неочаквана колаборация – с музикантите от Б.Т.Р. Заедно те издадоха песента „Аз ще бъда там“.

По този повод фронтменът на рок групата Наско гостува в предаването „Тази събота и неделя“, където разкри, че идеята за проекта е дошла естествено, а работният процес е бил зареден с много емоция, експерименти и приятелство в студиото.

„Хубаво е когато се получи една добра колаборация между различни изпълнители. Това винаги е приятно. Приятен бе и процесът на записване – в студиото имаше много смях и закачки. И много експерименти, разбира се.“

Да си припомним забавни моменти от участието на Любо Киров в шоуто на bTV "Кой да знае":