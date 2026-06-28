В ефира на bTV предаването „Тази неделя“ Наско от Б.Т.Р. даде откровено интервю, в което говори за новата колаборация на групата с Любо Киров, дългогодишната им музикална история, семейните теми и предстоящото лятно турне на бандата.

Повод за разговора беше новата песен на Б.Т.Р. и Любо Киров, която събира едни от най-разпознаваемите имена на българската музикална сцена. Наско разкри, че идеята за проекта е дошла естествено, а работният процес е бил зареден с много емоция, експерименти и приятелство в студиото.

„Много е хубаво когато наистина се получи една колаборация между различни изпълнители. И винаги е приятно.“

Той разказа и любопитна история за музикалните „корени“ на Любо Киров, с когото ги свързват години приятелство и общи сцени.

„Ние отдавна се базикаме с Любо... той започна от доста твърда хеви метал група в Плевен.“

Смях, приятелство и 4 часа записи без пауза

Един от най-ярките моменти в студиото е бил денят на записите с певеца.

„Имаше едни страхотни 4 часа, не знам как издържа, 4 часа не спря да пее.“

Наско допълни, че атмосферата е била повече от творческа – с много смях, закачки и импровизации.

„Много смях, много закачки имахме в студиото също. Експериментирахме, разбира се.“

Интересен детайл е и авторството на текста – той е дело на Яна, дъщерята на Славчо.

По думите му днес музикантите по-скоро се допълват, отколкото да се съревновават, особено на малкия български пазар.

„Поп, рок, хеви метал, това са условности, които честно казваме нас не ни интересуват от много години.“

Лятно турне в 11 града

Б.Т.Р. подготвят мащабно лятно турне, което ще премине през 11 града в България, сред които Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен и Велико Търново, като финалът ще бъде в НДК на 27 ноември.

Групата обещава микс от класически хитове и нови парчета, включително и новата песен с Любо Киров.

Група с 30 годишна история

Наско се върна и към началото на Б.Т.Р. през 90-те години и скептицизма, който е съпътствал част от най-големите им хитове.

Той подчерта, че групата е започнала буквално от нулата – без издател, без интернет и без социални мрежи: „Нямахме интернет, нямахме ютуб, нямахме... Нито една социална медия.“

Въпреки това Б.Т.Р. успяват да се наложат постепенно – първо в клубовете в София, а след това и в цялата страна.

Балансът между бащинството и кариерата

В интервюто Наско говори и за бащинството, включително за малкото си дете, на което се радва всеки ден въпреки натоварения график.

„Опитвам се да се радвам на всяка една минута. И за сега ми се получава и ми носи много радост.“

Той призна, че семейството понякога измества фокуса от професионалните ангажименти, но колегите му в групата го подкрепят.

Темата за наследството и децата на известни родители също беше засегната, включително участието на дъщеря му Мартина, която е актриса. Тя взе участие и в сериала на bTV „Вяра, надежда, любов“.

Наско подчерта, че не е опитвал да влияе върху професионалния ѝ път, защото вярва в самостоятелното развитие.

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