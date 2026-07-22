Селена Гомес е сред на-популярните и обичани световни звезди - певица, актриса и продуцент. Родена на 22 юли 1992 г., Гомес празнува рожден ден днес и навършва 34 години.
Ето какво знаем за Селена Гомес
Кариерата й започва още в детска възраст, а през годините тя се превръща в една от най-влиятелните личности в музикалната и филмовата индустрия. Освен с хитовете и ролите си, Селена често привлича внимание с интересни истории от личния си живот и любопитни факти, за които мнозина не са и подозирали.
Кръстена е на музикална легенда
Пълното име на звездата е Селена Мари Гомес. Родена е на 22 юли 1992 г. в Гранд Прери, щата Тексас. Родителите ѝ я кръщават в чест на легендарната латиноамериканска певица Селена Кинтаниля, която е една от най-големите музикални икони в историята на жанра.
Започва кариерата си едва на 7 години
Преди да стане звезда на Disney Channel, Селена прави първите си стъпки в телевизията с участието си в детското предаване „Barney & Friends“. Именно там натрупва първия си професионален опит пред камера.
Бритни Спиърс е нейното най-голямо вдъхновение
Селена никога не е крила, че Бритни Спиърс е идолът на детството ѝ. Първият концерт, който посещава, е именно на поп звездата, а по-късно признава, че е използвала нейни емблематични изпълнения като вдъхновение при изграждането на собствените си сценични шоу програми.
Има няколко татуировки със специално значение
Всяка татуировка върху тялото на Селена носи личен смисъл. Сред най-известните е надписът на арабски език, който означава „Обичай първо себе си“. Певицата неведнъж е споделяла, че това е едно от най-важните послания в живота ѝ.
От години подкрепя UNICEF
През 2009 г. Селена става най-младият посланик на добра воля на UNICEF. Оттогава участва в множество благотворителни кампании, насочени към подобряване живота на деца по света.
Обича животните
Изпълнителката е известна с любовта си към кучетата. През годините е осиновила няколко спасени домашни любимци и често насърчава хората да дават шанс на животни от приюти, вместо да купуват породисти кучета.
Успешна е и извън музиката
Освен като певица и актриса, Селена Гомес се утвърди като успешен предприемач. Козметичната ѝ марка Rare Beauty се превърна в световен хит и допринесе значително за бизнес успехите ѝ. Звездата е и изпълнителен продуцент на редица телевизионни проекти.
Не се страхува да говори за психичното здраве
Селена открито споделя за трудностите, през които е преминала, включително борбата с лупус, тревожност и депресия. През годините тя се превърна в един от най-разпознаваемите гласове в подкрепа на психичното здраве и често използва популярността си, за да насърчава хората да търсят помощ при нужда.
Сред най-влиятелните личности в социалните мрежи
Селена Гомес е сред най-следваните знаменитости в Инстаграм. Въпреки огромната си популярност, тя неведнъж е разказвала, че е ограничавала използването на социалните мрежи, за да запази психическото си спокойствие и да не се влияе от постоянния онлайн натиск.