Селена Гомес е сред на-популярните и обичани световни звезди - певица, актриса и продуцент. Родена на 22 юли 1992 г., Гомес празнува рожден ден днес и навършва 34 години.

Ето какво знаем за Селена Гомес

Кариерата й започва още в детска възраст, а през годините тя се превръща в една от най-влиятелните личности в музикалната и филмовата индустрия. Освен с хитовете и ролите си, Селена често привлича внимание с интересни истории от личния си живот и любопитни факти, за които мнозина не са и подозирали.

Кръстена е на музикална легенда

Пълното име на звездата е Селена Мари Гомес. Родена е на 22 юли 1992 г. в Гранд Прери, щата Тексас. Родителите ѝ я кръщават в чест на легендарната латиноамериканска певица Селена Кинтаниля, която е една от най-големите музикални икони в историята на жанра.

Започва кариерата си едва на 7 години

Преди да стане звезда на Disney Channel, Селена прави първите си стъпки в телевизията с участието си в детското предаване „Barney & Friends“. Именно там натрупва първия си професионален опит пред камера.

Бритни Спиърс е нейното най-голямо вдъхновение

Селена никога не е крила, че Бритни Спиърс е идолът на детството ѝ. Първият концерт, който посещава, е именно на поп звездата, а по-късно признава, че е използвала нейни емблематични изпълнения като вдъхновение при изграждането на собствените си сценични шоу програми.

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Има няколко татуировки със специално значение

Всяка татуировка върху тялото на Селена носи личен смисъл. Сред най-известните е надписът на арабски език, който означава „Обичай първо себе си“. Певицата неведнъж е споделяла, че това е едно от най-важните послания в живота ѝ.

От години подкрепя UNICEF

През 2009 г. Селена става най-младият посланик на добра воля на UNICEF. Оттогава участва в множество благотворителни кампании, насочени към подобряване живота на деца по света.

Обича животните

Изпълнителката е известна с любовта си към кучетата. През годините е осиновила няколко спасени домашни любимци и често насърчава хората да дават шанс на животни от приюти, вместо да купуват породисти кучета.

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Успешна е и извън музиката

Освен като певица и актриса, Селена Гомес се утвърди като успешен предприемач. Козметичната ѝ марка Rare Beauty се превърна в световен хит и допринесе значително за бизнес успехите ѝ. Звездата е и изпълнителен продуцент на редица телевизионни проекти.

Не се страхува да говори за психичното здраве

Селена открито споделя за трудностите, през които е преминала, включително борбата с лупус, тревожност и депресия. През годините тя се превърна в един от най-разпознаваемите гласове в подкрепа на психичното здраве и често използва популярността си, за да насърчава хората да търсят помощ при нужда.

Сред най-влиятелните личности в социалните мрежи

Селена Гомес е сред най-следваните знаменитости в Инстаграм. Въпреки огромната си популярност, тя неведнъж е разказвала, че е ограничавала използването на социалните мрежи, за да запази психическото си спокойствие и да не се влияе от постоянния онлайн натиск.