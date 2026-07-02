Карлос Насар е сред най-изявените и успешни български спортисти днес. Силата и стремежът му към върхови постижения са впечатляващи – носител е на олимпийска титла и има множество рекорди от европейски и световни шампионати. Благодарение на своя труд и непоколебим дух, той се утвърди като символ на успех и национална гордост.

Но въпреки всички спортни триумфи, за Карлос най-ценни остават близките хора. И колкото ангажиран и отдаден да е на спорта, не забравя да отделя време и за тях.

В момента олимпийският шампион е на спортен лагер във високопланинската спортна база „Белмекен“, разположена между планините Родопи и Рила. Но не пропусна да отпразнува рождения ден на приятелката си Александра Костадинова.

На вчерашния 1 юли, волейболистката, която е неотлъчно до Карлос и споделя всеки негов спортен успех, навърши 23 години.

По повода Карлос подготви скромно, но трогателно тържество в столовата на спортната база и в компанията на най-близки приятели. Той поднесе на любимата си ягодова торта и огромен букет цветя. А най-романтичният момент бе зарята в чест на рожденичката, която изпълни нощното небе над лагера.

Не липсваха и емоционални пожелания – част от тях Карлос отправи в социалните мрежи, демонстрирайки пред многобройните си последователи силата на своите чувства.

„Честит рожден ден! Пожелавам ти крепко здраве, много щастие и безброй поводи за усмивки. Бъди винаги така лъчезарна, добра и позитивна. Нека всеки твой ден бъде изпълнен с радост, любов и успехи. Бъди благословена! Радвам се, че си част от живота ми и ти благодаря за всички прекрасни моменти, които споделяме заедно.“

Снимка: facebook.com/Карлос Насар

Връзката между Карлос и Александра е пример за истинска сплотеност и отдаденост. А жестовете на обич, които правят един към друг, са показателни. Самата Алекс не пропусна да отбележи по също толкова мил и емоционален начин рождения ден на Насар, който той празнува на 12 май. Свещи, перли, балони във форма на сърца и листа от рози – тя превърна личния му празник в истинско романтично изживяване.

Александра е споделяла какво означава за нея да бъде до човек като Насар – както под светлините на прожекторите, така и в онези тихи моменти, които остават само двамата. Тогава, когато подкрепата е най-нужна, а усещанията най-топли и сърдечни.

„Старая се да го подкрепям с онова спокойствие, от което той се нуждае“, разказа неотдавна тя в интервю за Ladyzone.bg. „И когато го целувам след победа, не целувам титлата му - целувам човека, който е дал сърцето и душата си, за да стигне дотук.“

Снимка: Instagram/@aleksandra_kostadinova2

Александра е считана за едно от обещаващите имена в българския волейбол. До скоро тя бе капитан на женския волейболен тим на ЦСКА, а през лятото премина в руския клуб „Амурски тигрици“ (Хабаровск).

В България има редица спортни постижения, като е била най-добър играч в Младежката лига 2020–2021, най-добър нападател до 18 години в Младежката лига 2018–2019 и сребърен и бронзов медалист в Купата на България в различни сезони от 2018 до 2024 година.

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