DARA може и да сбъдна най-голямата си мечта – победа за България на „Евровизия“. Но въпреки безпрецедентна слава и множеството успехи и признания, момичето от Варна не забравя понякога да погледне назад, към миналото и началото на своя път.

В емоционална публикация в социалните мрежи певицата припомни първите си стъпки в музиката - дебютния си сингъл „К'во не чу“ и 10-те години, които са изминали от появата му. И побърза да покани феновете си да отпразнуват заедно този значим за нея юбилей.

„Дара от 2016-та не може да повярва, че ще спечели "Евровизия" 10 години по-късно. Новата Дара пък иска отново да е 2016-та“, написа изпълнителката, като така, в две изречения, събра носталгията по началото на кариерата си и огромния успех, който постигна десетилетие по-късно.

Поводът за публикацията е предстоящото специално плажно парти, с което DARA ще отбележи годишнината от появата на сингъла си „К'во не чу“ - песента, дала старт на впечатляващата ѝ музикална кариера. Събитието ще се състои на 7 август и е част от тридневния фестивал в бар „Kite Bar“ на плаж Градина.

Макар да не уточнява това, твърде вероятно е по време на събитието, певицата да изпълни и „Bangaranga“. Тя се превърна в най-слушаната българска песен в историята на музикалното приложение Spotify, надминавайки досегашния рекордьор - „Sen Trope“ на Азис.

DARA стана и първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Billboard. Тя получи и редица поздравления от световни медии като CNN и BBC, а MTV я нарече „Кралицата на Bangaranga“.

И ако DARA днес изпитва носталгия по 2016 година, тя едва ли е породена от желание да бъде отново там, в онези ранни години. Това по-скоро е периодично връщане към спомена за първите стъпки в музиката. Нещо, достойно за уважение – тъй като човек не бива да забравя дългия път, постепенно отвел го до момента, превърнал се в най-голям връх в кариерата му.

Още едно признание за DARA бе и званието, което ѝ бе присъдено в началото на месец юли - „Почетен гражданин на община Аврен“. Отличието бе връчено лично на изпълнителката от кмета на общината Емануил Манолов. А освен него, певицата получи и дарение – имот в живописното село Близнаци.

Във видеото - да си припомним как София отпразнува историческата победа на DARA:

