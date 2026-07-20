Холивудската звезда с български корени Нина Добрев може да се превърне в едно от лицата на най-голямото музикално събитие в Европа. Името на актрисата все по-често се споменава сред възможните водещи на „Евровизия“ 2027, която ще се проведе в България след историческата победа на страната ни в конкурса.

Спекулациите се засилиха, след като Нина Добрев сподели в Instagram, че е в България. Съвпадението привлече вниманието на феновете на Евровизия, тъй като по същото време делегация на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) извършваше проверки на потенциалните градове домакини преди окончателното решение.

Към момента няма официално потвърждение, че актрисата ще бъде част от екипа на конкурса. Името ѝ обаче вече е сред най-коментираните предложения в социалните мрежи и сред феновете на Евровизия, които виждат в нея подходящо лице за международна сцена.

България се подготвя за първата си „Евровизия“ като домакин

България ще приеме конкурса през 2027 г. за първи път в историята си след победата на DARA на „Евровизия“ 2026. В момента тече изборът на град домакин, като до финалния етап достигнаха София и Бургас.

Преди това четири български града заявиха желание да организират събитието - София, Бургас, Варна и Пловдив. След оценка на техническите изисквания, инфраструктурата и възможностите за провеждане на мащабната продукция Варна и Пловдив отпаднаха от надпреварата.

Финалното решение за домакинския град се очаква в близките седмици.

Българска гордост

Родена в София като Николина Добрева, Нина Добрев се мести със семейството си в Канада още като дете. Именно там започва професионалният ѝ път като актриса, а световната ѝ популярност идва с ролята на Елена Гилбърт в хитовия сериал „Дневниците на вампира“.

След успеха на поредицата тя развива кариера и в киното, като участва във филми като „Да пробиеш в Холивуд“, „Кучешки дни“ и „Любов, сватби и други катастрофи“. Освен с актьорските си роли, Добрев е позната и като лице на редица международни рекламни кампании.

Снимка: Getty Images

Защо тя би била подходящ избор за Евровизия?

Феновете посочват няколко причини, поради които актрисата би се вписала в ролята на водеща - международната ѝ популярност, свободното ѝ общуване на няколко езика, връзката ѝ с България и опитът ѝ пред камера.

Евровизия традиционно избира водещи, които могат да представят страната домакин пред милиони зрители по света, а Нина Добрев съчетава български произход и глобално разпознаваемост.

Снимка: Ройтерс

Засега всичко остава в сферата на слуховете, но евентуалното присъствие на Нина Добрев на сцената на „Евровизия“ 2027 със сигурност би било един от най-коментираните моменти около първото домакинство на България.

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