„Да, да. Имаше няколко разговора за това. Не директни - никой не ме е питал директно. Но си мисля, че ще е добре да съм на сцената и да говоря. Но ми трябва някой добър до мен."

Домакинството на България за "Евровизия" е актуална тема, а въпросът за мястото на провеждане и водещите са едни от най-горещите. Някои медии споменават името на актрисата с български корени Нина Добрев, като една от възможностите за тази роля. Тя е една най-успешните актриси от български произход в световния шоубизнес. Позната е с ролите си в сериала "Дневниците на вампира" и филми като Love Hard (2021) и The Final Girls (2015).

На въпрос дали Григор наистина би поел ролята на водещ, той отговаря, че е отворен за тази възможност.