Григор Димитров и "Евровизия"
Григор Димитров разкрил, че вече е имало неофициални разговори с него за тази възможност, пише aussievision.
По време на Уимбълдън, Бен Ротенберг - известен американски спортен журналист и автор, който е сред водещите световни експерти по тенис, се обърна с въпрос към българската звезда дали би се съгласил да е водещ на музикалния конкурс.
„Да, да. Имаше няколко разговора за това. Не директни - никой не ме е питал директно. Но си мисля, че ще е добре да съм на сцената и да говоря. Но ми трябва някой добър до мен."
Домакинството на България за "Евровизия" е актуална тема, а въпросът за мястото на провеждане и водещите са едни от най-горещите. Някои медии споменават името на актрисата с български корени Нина Добрев, като една от възможностите за тази роля. Тя е една най-успешните актриси от български произход в световния шоубизнес. Позната е с ролите си в сериала "Дневниците на вампира" и филми като Love Hard (2021) и The Final Girls (2015).
На въпрос дали Григор наистина би поел ролята на водещ, той отговаря, че е отворен за тази възможност.
„Може би ще го обмисля, в зависимост от графика ми и всичко останало. Но съм любопитен по някаква причина."
Първата ни ракета сподели, че се радва изключително много за възможността, която има нашата страна като домакин на "Евровизия".
Светът на спорта и Bangaranga
Хитът на DARA развълнува и други звезди от света на тениса. Оказа се, че и Новак Джокович е луд по песента. Ноле качи в социалните мрежи видео, в което с дъщеря му Тара танцуват на фона на хита, донесъл на DARA исторически триумф в "Евровизия". По-късно тримата случайно се засичат в чужбина и танцуваха на песента заедно.
DARA изрази подкрепата си и поздрави след победата и друг наш звезден спортист - Александър Везенков. Тя използва каналите си в социалните мрежи, за да пожелае успех на Везенков преди важния мач с Олимпиакос, а след триумфа го поздрави с думите:
"Страхотни новини за лека нощ! Саша Везенков, поздравления, шампионе!"
Христо Стоичков също се развълнува от победата на DARA на "Евровизия". "DARA над всички! България над всички! Цял свят пее Бангаранга!!!", сподели тогава той Стоичков.
България ще бъде домакин на Евровизия 2027, след като DARA осигури първата победа в историята на страната. Въпреки че все още не са обявени водещите, коментарите на Григор подсказват, че той би бил повече от щастлив да се яви на прослушване за ролята. DARA вече е световна звезда, а милиони хора от различни държави си припяват "Бангаранга".