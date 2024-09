Дана Русева, позната на зрителите на bTV от "Фермата" 6, се омъжи в края на август за приятеля си Петър Иванов.

На сватбата присъстваха „фермерите“ Ангел, Мария, Антония, Милена Станджикова, Борислав и Жанета Осипова.

Скъп гост на тържеството бе и стопанинът на имението в село Железница, където бе заснета "Фермата" 6 – Андрей.

От риалитито е поканен и Стоян, който не успява да стигне до Сливен, защото колата му се поврежда, а Калоян отсъства заради служебни ангажименти. Митко Шестака е бил на друга сватба, а шеф Кустев е на почивка в Гърция по същото време.

Ангел и Борислав са „пазили“ булката, когато младоженецът и приятелите му идват за нея сутринта.

Снимка: Photo Video Studio ELITE

„Накарали са ги да играят хора пред блока, задавали са му въпроси дали ме познава добре, поизмъчили са ги“ – разказа Дана пред LadyZone.bg.

Снимка: Photo Video Studio ELITE

Църковният брак е в храма „Свети Димитър“.

Снимка: Личен архив

Следва фотосесия край късноантичната и средновековна крепост “Туида”, която се намира на хълма “Хисарлъка”.

Снимка: Photo Video Studio ELITE

Изнесеният ритуал е в градината на ресторанта.

Снимка: Photo Video Studio ELITE

До олтара Дана е отведена от Ангел.

Снимка: Photo Video Studio ELITE

Той припомня на младоженеца, че Дана е била най-малката във "Фермата" 6 и му заръчва да се грижи за нея така, както фермерите са се грижили за нея.

Снимка: Photo Video Studio ELITE

Кумове са Боян и Зорница, които идват специално от Канада за сватбата.

Първият танц на новото семейство е на Love Me Like You Do на Ellie Goulding.

Снимка: Photo Video Studio ELITE

Дана е много запалена левскарка и на сватбата гостува Иво Николов, директор на футзал клуб „Левски“, както и други представители от ФК „Левски“.

Снимка: Личен архив

На тържеството има много изненади и игри, като по-голямата част са спечелени от фермерите.

Снимка: Личен архив

При разчупването на питката Дана откъсва по-голямото парче, а ритуалът с ритането на менчето показва, че семейството може да очаква близначки.

Снимка: Личен архив

Букета и жартиера хващат приятелска двойка на младоженците, която планира сватба в скоро време.

Снимка: Личен архив

„Фантастичен ден, който няма да забравя никога! Благодаря на всички, които участваха в този празник! Благодаря на всички за добрите пожелания!“ – сподели Дана пред LadyZone.bg.

Снимка: Photo Video Studio ELITE

След приказната сватба Дана и Петър заминават на меден месец в Италия. Останалите снимки можете да видите в галерията най-горе.