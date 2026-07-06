Тейлър Суифт поднесе един от най-романтичните моменти на сватбата си, след като хвърли булчинския си букет в ръцете на една от гостенките, пише "Пийпъл".

Поп звездата и Травис Келси, и двамата на 36 години, сключиха брак пред семейството и приятелите си в нюйоркската зала Madison Square Garden в петък, 3 юли. Сред поканените бяха и няколко играчи на Канзас Сити Чийфс, включително Трей Смит.

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Негов придружител на церемонията беше по-голямата му сестра Ашли Смит, която по-късно разкри в Инстаграм, че именно тя е уловила булчинския букет.

„Отпразнувахме една омагьосваща любовна история (T&T). И някак си... аз се оказах човекът, който хвана букета на ТеТейлър и Травис“, написа Ашли към поредица от снимки от събитието.

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„Искам да вярвам, че той ще ми донесе цял живот любов, късмет и смях", допълва тя.

А публикацията завърши с думите: „Поздравления, Тейлър и Травис! Наздраве и бъдете винаги завинаги, T&T!“

Как изглеждаше букетът?

Ашли публикува две снимки, на които държи част от булчинския букет. По всичко личи, че той е бил аранжиран с розови цветя, включително душист грах (Sweet Pea) и див морков (Queen Anne's Lace).

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Според флористи те символизират закрила и сигурност в брака, както и красота, радост и щастие.

Спомен от сватбата

Ашли, която е била облечена в елегантна черна рокля с декоративни елементи и сандали на ток, не разкри с кого се е съревновавала сред близо 1000-те гости, за да улови букета.

Освен снимките с цветята, тя показа и специален сувенир от сватбата – бродирана салфетка с дантелен кант, върху която бяха изписани думите „So it's gonna be forever“ („Така ще бъде завинаги“) от хита на Тейлър Суифт Blank Space (2014), както и датата, мястото на сватбата и преплетеният монограм с буквата „T“ на младоженците.

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В публикацията присъства и снимка на Ашли заедно с брат ѝ Трей Смит, който е на 27 години.

Коя е Ашли Смит?

Според CBS News, Ашли ръководи програмата на NFL за ангажираност и развитие на играчите, която подпомага професионалното и личното им израстване. Тя и брат ѝ поддържат много близки отношения и често говорят за желанието си да почетат паметта на покойната си майка Дорсета Смит.

„Понякога си казвам: „Наистина ли това е нашият живот?“. Надяваме се с Трей нашата история да вдъхновява бъдещите поколения. Искаме хората да кажат: „Щом братът и сестрата Смит са успели, значи и ние можем“, сподели Ашли пред CBS News през ноември 2025 г.

Без шаферки и шафери

Хващането на букета от Ашли идва, след като стана ясно, че на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси не е имало традиционни шаферки и шафери.

Според източник на „Пийпъл“, церемонията била водена от актьора Адам Сандлър, а младоженците си разменили брачни обети с продължителност около 20 минути всеки.

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След официалната част гостите били поканени на приема, където Пол Маккартни и Стиви Никс изнесли специални музикални изпълнения.

„Тейлър тръгна към олтара, където двамата казаха „Да“. Всеки от тях произнесе около 20-минутни брачни обети. След церемонията майката на Тейлър покани всички в залата за приема, където беше изградена сцена за специалните музикални гости“, разказва източникът.