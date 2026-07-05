Сватбата на певицата Тейлър Суифт с играча на американския футбол Травис Келси е сред водещите новини по целия свят през последните дни, като събитието е обградено от ниво на секретност, рядко срещано дори в Холивуд.

Според източници, цитирани от Radar Online, гостите са били принудени да подпишат изключително рестриктивни споразумения за поверителност, преди да получат информация за церемонията.

В същото време мащабът на мерките за сигурност и съобщенията за евентуална цена от около 160 000 долара за полицейското устройство предизвикаха разгорещен дебат в Ню Йорк, където някои се чудят дали сметката в крайна сметка ще стигне до данъкоплатците.

Гостите са длъжни да пазят тишина

Тейлър Суифт и Травис Келси, и двамата на 36 години, се ожениха в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк след месеци на спекулации за мястото.

Източници, близки до организацията, твърдят, че всеки гост е бил принуден да подпише споразумение за поверителност, преди да му бъдат предоставени подробности за програмата или точните места на събитията. Освен това поканите са били персонализирани и индивидуално маркирани, така че евентуални изтичания на информация да могат да бъдат бързо идентифицирани.

„Имаше много вълнение, но и очевидно напрежение. Никой не искаше да бъде човекът, който случайно разкрие детайл и да понесе последствията“, каза източник, близък до организаторите.

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Тайната била пазена дори от близките на двойката. Кайли Келси, снахата на Травис Келси, каза в подкаста си преди сватбата, че не знае подробностите за церемонията и че дори и да знае, няма да ги разкрие. Играчът от NFL Джордж Китъл каза, че се е пошегувал, че е бил заведен на сватбата, без да знае предварително дестинацията.

Американската преса пише още, че дори служителите, участващи в организацията, са били наблюдавани и мобилните им телефони са били конфискувани, за да се предотврати появата на снимки или видеоклипове отвътре.

Безпрецедентни мерки за сигурност

Мерките за сигурност за събитието бяха наистина впечатляващи. Районът около „Медисън Скуеър Гардън“ беше внимателно наблюдаван, а властите предупредиха, че по време на празненствата има ограничения за движение в центъра на Манхатън.

Според съобщения в американската преса, приблизително 1000 гости са пристигнали за церемонията и партито, което е продължило до зори. Програмата е включвала коктейл от 16:00 часа, церемонията в 17:30 часа и прием до около 2:00 часа сутринта.

Зад кулисите организаторите подредиха зрелищни декори с големи флорални инсталации и монументално стълбище, а достъпът до зоната беше ограничен от временни бариери и стратегически разположени превозни средства, за да се блокира видимостта.

Същевременно възникнаха въпроси относно разходите за охранителната операция. Според оценките, разходите за извънреден труд на полицията, разположена на събитието, възлизат на приблизително 160 000 долара.

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„Най-големият въпрос е кой плаща за полицейското устройство. Ако парите ще идват от публични средства, неизбежно е да има критики, предвид мащаба на операцията“, каза източник, близък до организацията.

Досега властите не са потвърдили дали тези разходи ще бъдат поети от публичния бюджет или ще бъдат възстановени от организаторите на събитието.