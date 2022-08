Певецът Миро разкри малко повече за себе си и творческия си път, като сподели част от хората, които са успели да го вдъхновят.

„Реших да споделя в поредица от снимки личностите, които ме вдъхновяваха и вдъхновяват като Артист…“, сподели Миро в Инстаграм.

Първата личност е неповторимият Марлон Брандо:

„Започвам с него, the one & only: Marlon Brando as Stanley Kowalski “A Streetcar Named Desire”

Втората личност е дори още по-интересна – Мерилин Монро.

„Не знам защо, но гледайки Мерилин се чувствам по-щастлив. Толкова е просто. И в главата ми тече част от текст на песен “How could it hurt you when it looks so good?” (“Hollywood” Madonna)“

По всичко изглежда, че Миро ще сподели още хора, които са го вдъхновили. Любопитно е, че и двамата, споменати до момента, са известни като актьори. Интересно ни е да научим които са лицата от света на музиката, които са го вдъхновили да започне музикалната си кариера.

Кариерата на Миро се развива много успешно и в момента песента му „Повече“ в дует с Алма е сред най-слушаните в България.

„С Алма се сгодихме музикално, без да се познаваме. Ние и сега продължаваме да се опознаваме, защото имаме съвместно само час и половина запис в студиото и половин ден на снимки“ – сподели Миро през юли в "Тази събота и неделя".

Чуйте целия разговор: