Рей Стивънсън, aктьорът от поредицата "Тор" и звездата от „RRR“, е починал, пише Giant freakin robot. Макар че новината се съобщава едва днес, 58-годишният актьор e починал в неделя, само четири дни преди да отпразнува 59-ия си рожден ден.

Що се отнася до причината за смъртта му, все още не се съобщава нищо. Италианският вестник „Република“ споделя, че той е бил хоспитализиран, докато е работил по филма на Франк Чота "Cassino on Ischia". Все още не е известно какво е довело до хоспитализирането на Рей Стивънсън.

Първоначално започнал кариерата си с участия на малкия екран в началото на 90-те години, Рей Стивънсън наистина се изкачва към върха с полицейската драма на Би Би Си "City Central" през 1998 г.

През тази година той започва да пробива и в по-големи продукции, като се появява в няколко заглавия, преди да получи големия си пробив в "Крал Артур" през 2004 г.

Режисьорът на "Тренировъчен ден" Антоан Фукуа влага творческата си визия в хитовия филм, в който Стивънсън играе заедно с Клайв Оуен, Кийра Найтли и Йоан Гръфъд.

Стивънсън става по-известен и с ролята на Тит Пулом в сериала на HBO "Рим", който е отменен след два сезона въпреки одобрението и високата гледаемост.

Благодарение на участието си в "Крал Артур" и последния си проект - "Аванпостът", Рей Стивънсън получава титулярната роля в „Punisher: War Zone“ на "Марвел".

Зрителите могат да очакват появата на Стивънсън в посмъртни продукции, сред които „1242: Gateway to the West“, „Cassino on Ischia“ и дългоочакваното му изпълнение в „Асока“, пише още БГНЕС.

Гласът на Рей Стивънсън не за първи път навлиза в далечната галактика, а преди това е звучал като Гар Саксон в двете анимационни продукции – „Междузвездни войни: Бунтовниците“ и „Междузвездни войни: Войната на клонингите“. В "Асока" Стивънсън ще се появи като антагониста Байлан Скол, червено-оранжев тъмен джедай, притежаващ светлинен меч.