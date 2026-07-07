Румънската изпълнителка Александра Капитанеску, която представи северната ни съседка на песенния конкурс „Евровизия“ тази година и се класира на трето място с песента „Choke Me“, ще гостува в България.

Това съобщи самата певица на официалния си профил в социалната мрежа Инстаграм.

Рок звездата, която спечели „Гласът на Румъния“ през 2023 г., ще изнесе концерт в София на 24 октомври в столичния клуб „Строежа“.

Събитието е част от нейното европейско турне, обявено непосредствено след успеха ѝ на Евровизия. То стартира на 14 октомври в Лондон и е озаглавено „Here to Obey Me“ („Тук сте, за да ми се подчинявате“ – бел. ред.)

Снимка: Getty Images

Александра Капитанеску ще изнесе концерти в осем европейски града, сред които Манчестър (15 октомври), Амстердам (16 октомври), Берлин (17 октомври), Варшава (19 октомври), Стокхолм (20 октомври), Хелзинки (21 октомври).

Снимка: Getty Images

Покрай Евровизия тя и българската изпълнителка Дара (DARA), която спечели песенния конкурс „Евровизия“, предизвикаха фурор, след като публикуваха в ТикТок и Фейсбук видео, пародиращо стереотипите за момичетата от Балканите. Клипът събра милиони гледания:

България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“! Страната ни беше представена от Дара (Dara), която се появи под номер 12 – в средата на шоуто – с песента Bangaranga. 27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки.

Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на „Евровизия“, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще България ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ догодина.