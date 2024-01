Тази година предостави широк спектър от различни сериали с вариращи успехи и рейтинги, всеки от които остави своята следа върху съзнанието на зрителите. Те бяха изпълнени с различни истории и персонажи, но в същото време разочаровани от липсата на креативност и постоянство в дългоочакваните продължения на хитови сериали.

„The Idol“

Трудно е да се пренебрегне влиянието, което "The Idol" на НВО оказа върху поп културата - независимо дали беше добро или лошо, имаше момент, в който всички изразяваха мнението си за него. "The Idol" наблегна на най-грозните части на Холивуд по погрешен начин, коментира Business Insider.

Rotten Tomatoes: 19%

Резюме: Джоселин (Лили-Роуз Деп) се опитва да си възвърне ролята на мега попзвезда в светлината на неотдавнашното рухване на психичното си здраве, докато социопатът Тедрос (Абел "The Weeknd" Тесфайе) се опитва да провали втория й шанс за слава.

Критиците заявиха, че сериалът е бил рекламиран като критика на Холивуд, но в крайна сметка се е превърнал в най-мързеливите му и мърляви метафори.

"Той не участва в шегата. Той Е шегата", пише Хюго Рифкинд за „Таймс“.

"Velma"

Подобно на "The Idol", "Velma" - спиноф на „Скуби-Ду“ на HBO, получи огромен наплив от критики в социалните мрежи.

Rotten Tomatoes: 39%

Резюме: В това модерно превъплъщение на "Скуби-Ду" младата Велма (озвучена от Минди Калинг) се ориентира в изпитанията, трудностите и загадките, които крие животът в гимназията.

"Velma" се стреми да направи нещо различно, но според критиците е направил прекалено много грешки в пътя си.

"Неговата острота е за сметка на собствените му герои и наказва публиката за това, че е решила да го гледа", пише Шърли Ли за The Atlantic.

"The Witcher"

"The Witcher" се сблъска с много противоречия тази година, най-вече със загубата на главния си герой Хенри Кавил. Той също така се срещна с много критики от страна на феновете, най-вече заради явното разминаване със сюжета на оригиналните книги. Третият сезон на "The Witcher" получи смесени отзиви от критиците.

Rotten Tomatoes: 79%

Резюме: В третия сезон на "The Witcher" Гералт (Хенри Кавил), Йенефър (Аня Чалотра) и Цири (Фрея Алън) търсят сигурно убежище в далечните краища на континента.

Въпреки че вторият сезон на "The Witcher" получи похвали, най-новата част загуби голям брой критици и фенове.

"Въпреки че сезонът като цяло е лесен за гледане, някои от отделните епизоди имат склонност да се повтарят", пише Федерика Боко за Fansided.

"You"

"You" е един от най-големите хитове на Netflix в момента и изглежда, че е станал същински гуру в поддържането на вниманието на аудиторията. Четвъртият сезон на "You" на Netflix накара критиците да поискат още един.

Rotten Tomatoes: 92%

Резюме: В четвъртата част на сериала "You" на Netflix Джо Голдбърг (Пен Баджли) се опитва да се превъплъти в професор и да възпре преследвач в Лондон.

Въпреки че критиците смятат, че сериалът понякога клони към сапунена опера, те все пак смятат, че той е приятен за гледане.

Майкъл Хоган пише за британското издание „Телеграф“: "Натрапчивият диалог граничи със самопародия". "И все пак, благодарение на харизмата си и наглостта си на търговец, Баджли някак си го прави пристрастяващо гледаем."

"Yellowjackets"

“Yellowjackets” успя да привлече още по-голяма аудитория с най-новия си сезон. Едва ли имаше някой в социалните мрежи, който да не иска да обсъди ужасяващите и вдъхновяващи събития, случили се в най-новата му част. Вторият сезон на "Yellowjackets" на Amazon Prime създаде големи очаквания за третата част.

Rotten Tomatoes: 94%

Резюме: Вторият сезон на "Yellowjackets" преминава в ретроспекция между тийнейджърите, попаднали в пустощта, и техните възрастни двойници, които бягат от миналото си.

Някои критици оспориха определени сюжетни моменти, но "Yellowjackets" увлече повечето от тях и ги накара да очакват с нетърпение трети сезон.

В публикация за The Washington Post Лили Луфбъроу заяви, че сериалът "успява да огъне жанровете, да жонглира с безумно различни тонове и да преобърне познати метафори".

"The Last of Us"

"The Last of Us" завладя света и успя да се превърне в незабавен мегахит, като всички говориха за него. Успехът на адаптацията на популярната видеоигра накара публиката да поиска още. Адаптацията на "The Last of Us" на HBO просто взриви критиците.

Rotten Tomatoes: 96%

Резюме: Джоъл (Педро Паскал) с неохота се опитва да спаси младата Ели (Бела Рамзи), докато прекосява суровия пейзаж на апокалипсиса в близкото бъдеще.

Критиците заявиха, че сериалът, който е базиран на франчайз за видеоигри, разшири оригиналния материал, без да губи сърцевината си.

В статия за The Straits Times Алисън де Соуза казва: "Не е нужно да сте фенове на играта или на зомбита, за да оцените този напрегнат, но нежен трилър."

"Succession"

Макар HBO да понесе някои загуби с "Velma" и "The Idol", последният сезон на "Succession" беше огромен успех. Той събра много голям брой последователи и вдъхнови множество интернет тенденции. Четвъртият сезон на "Succession" бележи края на една ера за хитовия сериал на HBO.

Rotten Tomatoes: 97%

Резюме: Кендъл (Джеръми Стронг), Шив (Сара Снук) и Роман Рой (Кийрън Кълкин) се събират, за да създадат бъдеще за себе си отвъд наследството на баща си (Брайън Кокс).

Критиците заявиха, че четвъртият и последен сезон на "Succession" е също толкова вълнуващ, както винаги, присъединявайки се към редиците на други престижни телевизионни драми.

"През четирите си сезона "Succession" даде на зрителите си тръпката да бъдат заедно с тях в едно уникално и дълбоко усетено пътуване", пише Кейти Бейкър в ревю за The Ringer.

"The Bear"

"The Bear" имаше експлозивен старт, като успя да прикове всички още от първия епизод. Суровата, стресова и емоционална обстановка на втория сезон остави публиката в очакване на още. Вторият сезон на "The Bear" на Hulu включи някои от най-добрите епизоди на сериала.

Rotten Tomatoes: 99%

Резюме: Във втория сезон на "The Bear" Карми (Джеръми Алън Уайт), Ричи (Ебон Мос-Бакрах), Сидни (Айо Едебири) и останалите от екипа отчаяно се опитват да отворят ресторанта си, преди парите им да са свършили.

Според критиците, вторият сезон на "The Bear" надгради аспектите на сериала, които вече са се харесали, и показва най-добрите изпълнения на актьорите, пише още БГНЕС.

"Вторият сезон е своеобразен пример на закона на Мърфи за това какво трябва да се направи, преди да се отвори ресторант", пише Хана Браун за Jerusalem Post. "Той също така задълбочава историите на много от героите."

"Abbot Elementary"

"Abbot Elementary" е свежият ситком, от който отчаяно се нуждаехме. Той спечели огромна популярност и подкрепа, дори по време на стачките на сценаристите и актьорите в Холивуд, докато участниците в сериала активно излизаха по време на протестите, за да се борят по-добри условия на труд за себе си и колегите си.

"Abbot Elementary" на ABC е доказателство, че ситкомите не са мъртви, заявиха критиците.

Rotten Tomatoes: 100%

Резюме: Във втория сезон на "Abbott Elementary" Джанин (Куинта Брансън), Грегъри (Тайлър Джеймс Уилямс) и останалите учители се опитват да започнат новата учебна година с правилния старт, но животът има други планове.

"Abbott Elementary" е високо оценен от всички критици, като в Rotten Tomatoes получи перфектната оценка от 100%.

В публикация за The Age Крейг Матисън пише, че американският ситком "удари право в десятката във втория сезон, като създателката и звездата Куинта Брансън умело допълни разбирането на зрителите за комичното сечение на учителите, които поддържат системата".