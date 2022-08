Асоциацията на холивудските критици обяви резултатите от телевизионните награди HCA TV Awards за най-добрите филми, сериали и актьори на годината, съобщи "Дедлайн".

Комедийната драма "Белият лотос" (White Lotus) на HBO получи пет награди - за най-добър минисериал, най-добър сценарий за минисериал или филм, най-добра режисура за минисериал или филм и най-добър поддържащ актьор в минисериал (Мъри Бартлет) и най-добра поддържаща актриса в минисериал (Дженифър Кулидж).

Американският сериал "Това сме ние" (This Is Us) беше обявен за най-добра мрежова телевизионна драма, докато "Heirs" и "Better Call Saul" бяха обявени за най-добри по кабелните телевизии.

„Начално училище Abbott“ спечели за най-добра комедия на Network TV, докато шоуто „What We Do in the Shadows“ спечели същата награда по кабелните телевизии, пише още БГНЕС.

"Рик и Морти" беше отличен като най-добър анимационен сериал.

Снимка: HBO

Бил Хейдър ("Бари") бе обявен за най-добър комедиен актьор, сред комедийните актриси наградата отнесе Куинта Брънсън ("Начално училище Abbott").

За роли в мини-сериали награди бяха присъдени на Оскар Айзък ("Сцени от брачен живот") и Сара Полсън ("Импийчмънт").

