Скарлет Йохансон, Дженифър Лорънс и Том Круз са сред холивудските звезди, които се очаква да преминат по червения килим на тазгодишния кинофестивал в Кан, който започна вчера. Кан е един от най-престижните фестивали във филмовия календар и дава премиерен старт на продукции, които често печелят награди и признание през годината. Ето пет неща, за които да следите по време на събитието, провеждащо се на Френската Ривиера, пише Би Би Си.

1. Фестивалът хвърля поглед към бъдещите претенденти за „Оскар“

През последните години Кан отново се утвърди като основно събитие в индустрията, което хвърля светлина върху кандидатите за най-престижните кинонагради! Така „Анора“ спечели през миналия май „Златна палма“ в Кан, преди да грабне впоследствие златната статуетка за най-добър филм на тазгодишните Оскари. Четирима от последните петима носители на „Златна палма“ пък са попадали сред номинираните в най-рестижната категория - за най-добър филм. Тазгодишното жури се ръководи от френската кинозвезда Жулиет Бинош и включва още актьорите Хали Бери и Джеръми Стронг.

Сред претендентите за „Златната палма“ тази година е киноадаптацията на Ариана Харвич на романа „Die, My Love“ от шотландската режисьорка Лин Рамзи, в която участват Дженифър Лорънс и Робърт Патинсън.

Снимка: Getty Images

Английският актьор Джош О'Конър, известен с ролята си на тенисист в „Претенденти“ (Challengers) и принц Чарлз в „Короната“ (The Crown), участва в два филма в конкурса - включително „Историята на звука“ (The History of Sound) с Пол Мескал и „The Mastermind“, където влиза в ролята на крадец на произведения на изкуството.

Новият филм на Уес Андерсън „Финикийската схема“ (The Phoenician Scheme) има най-звездния актьорски състав в Кан тази година, който включва Скарлет Йохансон, Бенисио дел Торо, Том Ханкс и Бенедикт Къмбърбач.

Хоакин Финикс и Ема Стоун от своя страна участват в лентата „Едингтън“ (Eddington) - черна комедия от годините на пандемията, режисирана от Ари Астър.

Филмът „Нова мъгла“ на режисьора Ричард Линклейтър разказва историята на създаването на класиката „Без дъх“ на Жан-Люк Годар от 1960 г., като е заснет в същия стил и дух като оригиналната лента.

2. Холивудски звезди стават режисьори

Звездата от „Черната вдовица“ Скарлет Йохансон застана зад камерата и ще представи режисьорския си дебют „Елинор Велика“ (Eleanor the Great) - филмът разказва за 94-годишна жена, която неочаквано попада в светлината на прожекторите. Американската актриса Кристин Стюарт също ще представи филм, който е режисирала - „Хронологията на водата“ (The Chronology of Water), адаптиран по едноименните мемоари на писателката Лидия Юкнавич. Междувременно британската звезда Харис Дикинсън е друг актьор, който виждаме зад камерата - разказвайки историята на британец, който се бори да промени изцяло живота си. Техните филми ще се състезават в секцията на фестивала „Особен поглед“.

3. Големите имена попадат на фокус

Холивудската легенда Робърт Де Ниро получи почетната „Златна палма“ снощи. Петият филм на Спайк Лий с Дензъл Уошингтън, наречен „Highest 2 Lowest“, ще има премиера извън конкурсната програма на фестивала. Това е интерпретация на криминалния трилър от 1963 г. на японския режисьор Акира Куросава „High and Lowest“, „разиграващ се по зловещите улици на съвременния Ню Йорк“.

Снимка: Getty Images

Джоди Фостър играе психиатър, която разследва предполагаемото убийство на един от пациентите си във филма „Частен живот“ (Vie Privée) - френскоезична комедия, която също се представя извън конкурсната програма на Кан. А Том Круз ще присъства на премиерата на последната част от „Мисията: Невъзможна“... Ако реши да приеме поканата, разбира се.

4. Документални филми за Газа

Сред забележителните документални филми тази година е „Put Your Soul On Your Hand And Walk“ за палестинската военна фотожурналистка Фатима Хасуна, която беше убита заедно със семейството си при израелски удар по дома ѝ в Газа миналия месец - в деня след като фестивалът обяви програмата си. Гневът от смъртта ѝ засили интереса към филма. Друг филм - „Имало едно време в Газа“ (Once Upon a Time In Gaza), на палестинските близнаци Тарзан и Араб Насър, ще бъде показан в секцията „Особен поглед“.

Други документални филми в програмата включват дългоочаквания филм за основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асанж – след като по-рано тази година „Човекът за шест милиарда долара“ (The Six-Billion-Dollar Man) беше изтеглен от филмовия фестивал „Сънданс“. Междувременно документален филм за фронтмена на U2 Боно също е в програмата на фестивала, заедно с лента за автора на романа „1984“ Джордж Оруел.

5. #MeToo и Депардийо

Стартът на фестивала в Кан беше в известна степен беше засенчен от обявяването на присъдата по делото за сексуално посегателство срещу Жерар Депардийо. 76-годишната международна звезда на френското кино беше признат за виновен за сексуално нападение над две жени на снимачна площадка през 2021 г. Въпросът за сексуалното насилие във филмовата индустрия е гореща тема - френско парламентарно разследване критикува „ендемичното“ насилие миналия месец, докато в понеделник кинолегендата Бриджит Бардо защити двама обвиняеми актьори, включително Депардийо, заявявайки, че трябва да им бъде позволено да „продължат живота си“.

