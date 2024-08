„Албум“ на „Молец“ достигна платинен статус по продажби. Групата получи сертификат и специален плакет за постигнатия успех от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), член на IFPI (The International Federation of the Phonographic Industry).

Постижението беше отбелязано по време на официална церемония на 5 август, на която присъстваха Петя Точарова, изпълнителен директор на БАМП и Виктор Касъмов, съосновател и член на Управителния съвет на БАМП.

Припомняме, че за да получи албум на български изпълнител платинен статус, трябва да е достигнал поне 30 000 продадени копия.

„Много е радващо когато първият албум на една съвсем млада група постига платинен статус, и то изключително скоро след неговия рилийз. Това е доказателство не само за талант и упорита работа, но и за дълбоката връзка, която Крис и Юли от „Молец“ са създали със своите фенове. И феновете, и ние от музикалната индустрия очакваме успехът на първия албум да бъде само началото на една дълга и вдъхновяваща музикална кариера. Пожелаваме успех на „Молец“, нека посоката да е само напред и нагоре!“, сподели Петя Точарова, изпълнителен директор на БАМП, която е сертифициращата организация за България.

Отличието идва като естествено продължение на постиженията, които групата успя да реализира в последните няколко години, a именно – дебютен албум, който успя да постигне ниво за златен статус само 3 дни след пускането му в продажба; БГ Албум на Годишните музикални награди на БГ Радио 2024, както и турне „АЛБУМ 2023“, което беше преживяно от 25 000 човека.

“Албумът е доста по-трудно смилаем формат от Сингъла. В обществото, в което живеем, хората са свикнали на бързите тръпки. Албумът е с по-дълъг фитил и гори бавно. И е трудно да убедиш хората да инвестират времето си в него. Ти не разказваш виц или кратък разказ, а им даваш един роман - 10 песни, които си говорят и оплитат нишките си в една концепция“, казва Юли.

“Девет месеца го носихме в утробите на главите си и когато го завършихме, наистина беше като едно новородено, което пускаш в света и то започва своя собствен живот. Наистина не е имало по-трудно нещо, което сме правили в творчеството си преди това. И вярвам, че е една добра капсула на времето. Представям си как си го пускам след 10 години и ме връща в това лято господне 2023 и всичките неща, които се случиха“, допълва Крис.

Песните от дебютния албум, както и най-новите тракове, част от EP-то, озаглавено „Вчера“, предстоят да бъдат изпълнени в предстоящото турне на „Молец“. Спектаклите започват след броени дни на 15 август в „Античен театър“ Пловдив и 17 август в „Летен театър“ Велико Търново, ще продължат на 13 септември в „Летен театър“ Варна и ще завършат на 21 ноември в „Арена София“ (бившата зала „Арена Армеец“).

Билети за концертите от турнето на "Молец" през 2024 г. са почти изчерпани, а оставащото количество пропуски могат да бъдат закупени в мрежата на bilet.bg и Eventim.bg, както и във всички бензиностанции OMV в страната. „Албум“ е наличен за продажба в официалния сайт на "Молец".