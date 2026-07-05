Въпреки че омекотителят е често срещана добавка за пране, той не е подходящ за всеки тип дрехи. В определени материали той може да влоши свойствата им, да намали функционалността или да съкрати живота им.

Спортното облекло, което често е изработено от полиестер, еластан и найлон, е предназначено да отвежда влагата и да позволява на кожата да диша. Омекотителят за пране създава тънък слой върху влакната, намалявайки способността на материала да абсорбира и изпарява потта.

Същото важи и за банските костюми. Специалните им защитни слоеве позволяват по-бързо съхнене и по-голяма устойчивост на вода, хлор и сол, а омекотителят може постепенно да ги повреди.

Експертите съветват да не се използва препаратът върху огнеупорни и водоустойчиви дрехи, тъй като това може да отслаби защитните свойства на материала.

Специално внимание трябва да се обърне и при пране на микрофибърни кърпи, тъй като омекотителят запълва малките пространства между влакната и значително намалява способността им да абсорбират и почистват.

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Въпреки че той прави кърпите по-меки, честата му употреба създава отлагания, които намаляват капацитета им за абсорбиране на вода. Затова се препоръчва да се използва само от време на време, а не при всяко пране.

За да запазите дрехите си в добро състояние за по-дълго време, винаги проверявайте инструкциите на етикета и използвайте омекотител само за материи, за които е препоръчителен.