Хортензиите са сред най-красивите и предпочитани градински растения през лятото. Големите им кълбовидни цветове в нюанси на синьо, розово, лилаво и бяло превръщат всяка градина в място, досущ като от приказка. Макар да изглеждат непретенциозни, те си имат своите особености и не прощават някои грешки в грижите.

Ако вашата хортензия изглежда здрава, но цъфти оскъдно или изобщо не образува цветове, причината най-вероятно не е липсата на тор или вода. Според специалисти най-честата грешка е свързана с... неправилната резитба.

Най-честата причина хортензиите да не цъфтят

Според експерти по градинарство именно неправилното подрязване е причината много хортензии да останат без цветове през следващия сезон.

Резитбата е важна част от грижите за растението, тъй като премахва сухите и повредени клони и стимулира здравословния растеж. Но при някои сортове неправилното изрязване може да премахне и цветните пъпки.

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Не всички клони трябва да се режат

При популярните сортове Hydrangea macrophylla цветните пъпки се образуват върху т.нар. стара дървесина – клоните, които са израснали през предходната година. Ако те бъдат премахнати, растението няма да има върху какво да цъфти през следващото лято.

Затова специалистите препоръчват да се премахват единствено сухите, счупени или болни клони, като се запазват здравите стари и нови издънки.

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Кога е най-подходящото време за резитба?

Много любители градинари посягат към ножицата още през пролетта, но това невинаги е правилният момент. При сортовете, които цъфтят върху стара дървесина, основната резитба е добре да се извърши веднага след прецъфтяването, обикновено в края на лятото, за да има достатъчно време растението да заложи новите си цветни пъпки.

Не премахвайте повече от една трета от растението за един сезон. Така хортензията запазва силата си и продължава да цъфти обилно.

Особеностите на поливането

Освен резитбата, друг проблем е прекаленото поливане. Макар хортензиите да обичат влажна почва, тя трябва да бъде добре дренирана. Ако около корените постоянно се задържа вода, те могат да започнат да загниват, а растението постепенно да отслабне.

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Вместо ежедневно поливане е по-добре почвата да се остави леко да изсъхне в горния слой, след което да се полее обилно. Ако почвата е тежка и глинеста, добавянето на компост ще подобри оттичането на водата.

Градинарите съветват водата да се насочва директно към корените, а не върху листата и цветовете. Това намалява риска от развитие на гъбични заболявания и предпазва листата от пригаряне през най-горещите летни дни.