Независимият хит "Всичко навсякъде наведнъж", който съчетава елементи на абсурдистка комедия, научна фантастика, екшън с бойни изкуства, фентъзи, води по номинации за 95-ите награди "Оскар".

Тазгодишните номинации се завръщат към спектаклите, поднесени на големия екран като "Топ Гън: Маверик" и "Аватар: Природата на водата" – година след като водещата награда за най-добър филм беше спечелена от стрийминг платформа за първи път в историята на "Оскар"-ите, пише БТА.

"Всичко навсякъде наведнъж" е с 11 номинации за наградите на американската киноакадемия, в това число за най-добър филм. Във водещата категория са номинирани още "На Западния фронт нищо ново", "Аватар: Природата на водата", "Баншите от Инишерин", "Елвис", "Семейство Фейбълман", "Тар" ("Лидия Тар"), "Топ Гън: Маверик", "Идиотският триъгълник" и "Жените говорят".

Ако миналата година "Оскар"-ите бяха доминирани от стрийминг платформите - "CODA: Дете на глухи родители" на Епъл Ти Ви плюс спечели приза за най-добър филм, а Нетфликс получи 27 номинации, тази година повечето топ претенденти са продукции, които след две пандемични години привлякоха зрителите в киносалоните.

Тази година най-големите шансове на Нетфликс са в други категории - за най-добър анимационен филм за "Пинокио на Гийермо дел Торо" и с германското предложение за най-добър международен филм "На Западния фронт нищо ново".

Претендентите за наградата за най-добър режисьор са Мартин Макдона за "Баншите от Инишерин", дуото Даниъл Куан и Даниъл Шайнерт за "Всичко навсякъде наведнъж", Стивън Спилбърг за "Семейство Фейбълман", Тод Фийлд за "Тар" ("Лидия Тар") и Рубен Йостлунд за "Идиотският триъгълник".

"Семейство Фейбълман" не успя да грабне публиката, но автобиографичният филм за съзряването му донесе на Стивън Спилбърг 20-а номинация за "Оскар" и осма номинация за най-добър режисьор.

В категорията за най-добра актриса са номинирани Ана де Армас за "Блондинка", Кейт Бланшет за "Тар" ("Лидия Тар"), Андреа Райзбъро за "Лесли", Мишел Уилямс за "Семейство Фейбълман" и Мишел Йео за "Всичко навсякъде наведнъж".

Носителят на отличието за най-добър актьор ще бъде избран измежду Брендън Фрейзър за "Китът", Колин Фарел за "Баншите от Инишерин", Остин Бътлър за "Елвис", Бил Наи за "Да живееш" и Пол Мескал за "След слънце".

С номинации за най-добра актриса в поддържаща роля са Анджела Басет за "Черната пантера: Уаканда завинаги", Хонг Чау за "Китът", Кери Кондън за "Баншите от Инишерин" и Джейми Лий Къртис и Стефани Хсу за "Всичко навсякъде наведнъж".

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля са номинирани Брендън Глийсън за "Баншите от Инишерин", Брайън Тайри Хенри за "Да започнеш отначало" (Causeaway), Джуд Хърш за "Семейство Фейбълман", Бари Киогън за "Баншите от Инишерин" и Ки Хи Куан (известен още и като Джонатан Ки Куан) за "Всичко навсякъде наведнъж".

С номинации за най-добър международен филм са "На Западния фронт нищо ново" (Германия), "Аржентина, 1985" (Аржентина), "Близост" (Белгия), "ИО" ("EO", Полша) и "Мълчаливото момиче" (Ирландия).

В категорията за оригинален сценарий са номинирани "Всичко навсякъде наведнъж", "Баншите от Инишерин", "Семейство Фейбълман", "Тар" и "Идиотският триъгълник", а за адаптиран - "На Западния фронт нищо ново", "Вади ножовете 2", "Да живееш", "Топ Гън: Маверик" и "Жените говорят".

С номинации за оригинална музика са германският композитор Фолкер Бертелман, известен с псевдонима Хаушка, за "На Западния фронт нищо ново", Джъстин Хъруиц за "Вавилон", Картър Бъруел за "Баншите от Инишерин", експерименталната група "Сън лукс" за "Всичко навсякъде наведнъж" и Джон Уилямс за "Семейство Фейбълман".

Уилямс, който отдавна си сътрудничи със Стивън Спилбърг, подобри собствения си рекорд за най-много номинации за "Оскар" за жив човек. Това е 53-а номинация за известния филмов композитор. С повече - 59, е само легендарният Уолт Дисни.

В категорията за песен от филм са номинирани "Applause" от "Кажи го като жена", "Hold My Hand" от "Топ Гън: Маверик", "Lift Me Up" от "Черната пантера: Уаканда завинаги", "Naatu Naatu" от индийския епос "RRR'" и "This Is a Life" от "Всичко навсякъде наведнъж".

Приза за най-добър анимационен филм ще си оспорват "Пинокио на Гийермо дел Торо", "Марсел: Раковината с обувки", "Котаракът в чизми: Последното желание", "Морското чудовище" и "Мей Червената панда".

В категорията за най-добър документален филм са номинирани "Всичко, което диша", "Цялата красота и кръвопролитие", "Огнена любов", "Къща от трески" (A House Made of Splinters) и "Навални".

Номинациите бяха обявени от актьорите Риз Ахмед и Алисън Уилямс в театър "Самюъл Голдуин" в Бевърли хилс.

Наградите на американската Академия за кинематографично изкуство и наука ще бъдат раздадени за 95-и път на церемония в театър "Долби" в Лос Анджелис на 12 март. Водещ на церемонията ще бъде комикът Джими Кимъл.