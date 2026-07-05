Актрисите Весела Бабинова и Луиза Григорова-Макариев гостуваха в „Тази неделя“, където разказаха за последните щастливи моменти в личния си живот, за приятелството си, децата, аудиопоредицата „Поетите и децата“ и предстоящото лятно турне.

Повод за разговора стана и скорошната сватба на техния близък приятел Христо Пъдев. Весела, която тази година също се омъжи за актьорът и водещ на „Гласът на България“ Владимир Зомбори, обясни, че двамата никога не са приемали брака като задължителна стъпка.

„Годината след като се роди Йоанка, той просто ми предложи. Нито един от нас двамата не е бил с някакси това условие в главата, че задължително ние трябва да се оженим.“

След години годеж решили просто да подпишат и да отпразнуват събитието в тесен семеен кръг.

Луиза Григорова-Макариев и Весела Бабинова споделиха повече подробности и за сватбата на Христо Пъдев и Цвети, където признаха, че са били сред най-големите купонджии.

Двете актриси говориха и за аудиопоредицата „Поетите и децата“. Весела призна, че стихотворението „Мама“ на Валери Петров я е разплакало още при първия прочит.

Весела и Луиза споделиха още, че децата им, които са родени в един и същи ден, са много близки приятели и обожават да играят заедно.

Традиционното лятно турне на спектакъла „Поетите“, което започва на 12 юли и ще премине през Пловдив, Варна, Шумен, Русе, Царево, а през септември ще продължи във Варна, Бургас и Балчик.

На блиц въпросите за живота на път актрисите единодушно определиха кой държи всичко под контрол:

„Това е Диди. Тя няма равна.“

А когато стана дума за сценичните гафове, Весела призна с усмивка:

„Всички го правим. Може би всички, но гордо сме се научили да позамазваме, когато това се случва.“

Луиза веднага допълни: „Никой не разбира, когато Весела си бърка стихотворенията.“

Вижте цялото интервю в следващото видео.