Актрисата Луиза Григорова винаги е била неподправена, естествена и честна със своите фенове. Тя често споделя лични моменти от ежедневието си със своите фенове и им показва истинската страна на нещата, а не само фалшивия блясък на социалните мрежи.

Това не са кадри от "лош ден"

Луиза Григорова разкри най-неприятните моменти от ежедневието си напоследък. Актрисата сподели със своите последователи в Инстаграм емоционални кадри от един не толкова хубав ден в живота й. Ден, в който нещата не вървят по план и света изглежда по-малко цветен. Ден, в който всичко е трудно, сякаш нарочно нещата се объркват и бързо можем да изгубим надежда. Григорова споделя снимки, които показват, че всеки плаче, всеки има проблеми и се справя с тях по свой начин.

В поредицата от кадри ясно се вижда, че актрисата е била разстроена през този ден, заради привидно малки събития, които обаче, когато се случват едно след друго, могат да събудят тъга и още куп негативни чувства.

Това не са кадри от “лош ден”. Това са кадри от истинския живот. Животът, в който понякога плачеш. Понякога се съмняваш в себе си. Понякога разливаш кафето си. И няма нищо лошо в това", пише Луиза Григорова към публикацията в Инстаграм

"Защото да бъдеш истински е по-важно от това да бъдеш позитивен на всяка цена. Следвай своя огън!" - добавя още актрисата

Тя отправя апел към аудиторията си да избягват токсичната позитивност, да бъдат себе си и да следват собствените си убеждения и ценности, защото нищо в живота не е перфектно, а и не трябва да бъде.