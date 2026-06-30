Наоми Осака не просто играе тенис – тя разказва истории чрез визията си. Четирикратната шампионка от Големия шлем от години превръща корта в модна сцена, на която спортът, културата и личната ѝ идентичност се срещат в едни от най-запомнящите се тоалети в съвременния тенис.

Белият цвят е част от традицията на „Уимбълдън“, но Наоми Осака показа, че дори най-строгите правила могат да оставят място за въображение. Японската тенисистка превърна появата си на корта тази година в истински моден момент, в който спортът се срещна с културното наследство.

За първия си мач тя избра специална церемониална визия, създадена заедно с дизайнерката Хана Яги. Тоалетът е вдъхновен от японската култура — от силуетите на традиционното кимоно до препратките към сватбените одежди, характерни за културата на страната.

Снимка: Getty Images/Instagram

Сред най-впечатляващите детайли бяха ръчно изработените бродерии с жерави и цъфнали вишни. Визията е замислена така, че да бъде едновременно ефектна и практична. Част от пластовете можеха да бъдат свалени непосредствено преди началото на срещата, за да остане Осака в състезателния си екип.

Снимка: Getty Images/Instagram

За тенисистката модата отдавна е повече от допълнение към спортната ѝ кариера. Тя използва облеклото като начин да разказва истории — за произхода си, за вдъхновенията си и за личността си извън резултатите на таблото. Ето кои са останалите най-впечатляващи визии на японката, с които сме я виждали на корта.

„Ролан Гарос“ 2026 – пайети, блясък и индивидуалност

Тази година на „Ролан Гарос“ Осака представи поредния си изумителен спортен тоалет. За турнира тя излезе с персонализиран екип на Nike, създаден върху съществуващ модел на марката, но преобразен от швейцарския дизайнер Кевин Жермание.

Появата ѝ включваше дълга черна пола и топ, които при свалянето си разкриваха блестящ златист състезателен екип с плисирана пола.

Снимка: Getty Images/Instagram

„Исках да отпразнувам нейната сила, индивидуалност и атлетизъм, като същевременно се уверя, че първата ѝ стъпка на корта ще бъде толкова силна и незабравима, колкото и играта ѝ“, казва Жермание за дизайна.

Турнирът в Индиън Уелс 2026 – леопардов принт и златни бижута на носа

Леопардовата тенис рокля от Индиън Уелс тази година също се нарежда сред запомнящите се появи на корта на Осака. Към визията бяха добавени персонализирани аксесоари от филипино-американския дизайнер Крис Хабана. Смело допълнение към визията й бяха златни бижута, сред които впечатляващи украшения за носа – детайл, който превърна спортната визия в още по-смела модна заявка.

Снимка: Getty Images/Instagram

„Аустрелиън Оупън“ 2026 – медузи и пеперуди

Осака започна сезон 2026 с персонализиран екип на Nike, разработен с участието на дизайнера Робърт Уън.

Снимка: Getty Images/Instagram

Визията включваше ефирни бели плисирани панталони и яке с декоративни елементи, напомнящи пипала. Цялостното усещане беше вдъхновено от медузите. Тенисистката добави и шапка с пеперуда – препратка към запомнящия се момент от Australian Open 2021, когато тя се опита да премести пеперуда от корта.

Снимка: Getty Images/Instagram

„Ю Ес Оупън“ 2025 – камъни и ярки цветове

На „Ю Ес Оупън“ през 2025 г. Осака заложи на две версии на един и същи екип в различни цветове. Първата беше червена тенис рокля с обемна долна част и горна част с блестящи камъни.

Снимка: Getty Images/Instagram

За излизането си на корта тя добави и яке в същия наситен нюанс, а в косата ѝ имаше кристални рози.

По време на турнира Осака носеше същия модел и в лилаво. Тя привлече внимание и с персонализирани Labubu фигурки.

Снимка: Getty Images/Instagram

„Ролан Гарос“ 2025 – розово и флорални апликации

През 2025 г. Осака отдаде почит на японската манга поредица Sailor Moon. Визията ѝ беше създадена в сътрудничество с артиста Марти Харпър, като самата тенисистка също участва в процеса по дизайна.

Екипът на Nike беше в розови тонове, допълнен от обувки, ленти за китки и козирка в същата цветова гама. Осака добави и розови флорални апликации, с които подчерта темата за сакурата – японската вишна, символ на красота, преходност и ново начало.

Снимка: Getty Images/Instagram

„Ю Ес Оупън“ 2024 – панделки и много пластове

Сред най-запомнящите се визии на Осака остава и тази от Откритото първенство на САЩ 2024. Тоалетите бяха създадени в партньорство между Nike и Юн Ан – творчески директор на Ambush. Дневната версия беше в ярко зелено и бяло, а вечерната – в черно и бяло, като основният акцент бяха панделките.

Снимка: Getty Images/Instagram

За появата си на корта Осака добави обемна пола в стил туту, която покриваше класическата плисирана тенис рокля, както и късо яке на с голяма панделка на гърба. Панделки имаше и върху обувките ѝ – детайл, който превърна визията в една от най-коментираните ѝ модни появи.

Снимка: Getty Images/Instagram

С годините Наоми Осака доказа, че спортната униформа може да бъде много повече от функционално облекло. За нея тя е език, чрез който разказва за произхода си, вдъхновенията си, женствеността, силата и свободата да бъдеш различен – дори на най-големите тенис сцени в света.

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